https://ria.ru/20240824/sevastopol-1968225865.html
В Севастополе объявили отбой ракетной опасности
В Севастополе объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 24.08.2024
В Севастополе объявили отбой ракетной опасности
Тревога из-за угрозы атаки баллистическими ракетами в Севастополе отменена, она продлилась три минуты, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T13:16
2024-08-24T13:16
2024-08-24T13:35
специальная военная операция на украине
севастополь
происшествия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Тревога из-за угрозы атаки баллистическими ракетами в Севастополе отменена, она продлилась три минуты, сообщил губернатор Михаил Развожаев."Отбой опасности по баллистике!", - написал он.
https://ria.ru/20240824/bespilotnik-1968222178.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Происшествия
В Севастополе объявили отбой ракетной опасности
В Севастополе объявлен отбой угрозы атаки баллистическими ракетами