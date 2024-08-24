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В Севастополе объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 24.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:16 24.08.2024 (обновлено: 13:35 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/sevastopol-1968225865.html
В Севастополе объявили отбой ракетной опасности
В Севастополе объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 24.08.2024
В Севастополе объявили отбой ракетной опасности
Тревога из-за угрозы атаки баллистическими ракетами в Севастополе отменена, она продлилась три минуты, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T13:16
2024-08-24T13:35
специальная военная операция на украине
севастополь
происшествия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Тревога из-за угрозы атаки баллистическими ракетами в Севастополе отменена, она продлилась три минуты, сообщил губернатор Михаил Развожаев."Отбой опасности по баллистике!", - написал он.
https://ria.ru/20240824/bespilotnik-1968222178.html
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севастополь, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Происшествия
В Севастополе объявили отбой ракетной опасности

В Севастополе объявлен отбой угрозы атаки баллистическими ракетами

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Тревога из-за угрозы атаки баллистическими ракетами в Севастополе отменена, она продлилась три минуты, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Отбой опасности по баллистике!", - написал он.
Украинский беспилотник прибило к пирсу яхт-клуба Юг в Севастополе - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
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Вчера, 12:52
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольПроисшествия
 
 
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