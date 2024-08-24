https://ria.ru/20240824/sevastopol-1968225865.html

В Севастополе объявили отбой ракетной опасности

В Севастополе объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 24.08.2024

В Севастополе объявили отбой ракетной опасности

Тревога из-за угрозы атаки баллистическими ракетами в Севастополе отменена, она продлилась три минуты, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T13:16

2024-08-24T13:16

2024-08-24T13:35

специальная военная операция на украине

севастополь

происшествия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Тревога из-за угрозы атаки баллистическими ракетами в Севастополе отменена, она продлилась три минуты, сообщил губернатор Михаил Развожаев."Отбой опасности по баллистике!", - написал он.

https://ria.ru/20240824/bespilotnik-1968222178.html

севастополь

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

севастополь, происшествия