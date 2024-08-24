https://ria.ru/20240824/rumyniya-1968256506.html

Премьера Румынии переизбрали лидером СДП

Премьера Румынии переизбрали лидером СДП - РИА Новости, 24.08.2024

Премьера Румынии переизбрали лидером СДП

Премьер Румынии Марчел Чолаку на съезде был переизбран президентом Социал-демократической партии (СДП) и выдвинут от нее кандидатом в президенты страны,... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T17:16

2024-08-24T17:16

2024-08-24T17:16

в мире

румыния

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907683219_0:0:2688:1512_1920x0_80_0_0_7939a5228fb74b01df102902e812c0cd.png

КИШИНЕВ, 24 авг - РИА Новости. Премьер Румынии Марчел Чолаку на съезде был переизбран президентом Социал-демократической партии (СДП) и выдвинут от нее кандидатом в президенты страны, сообщает румынское агентство Agerpres. Во вторник Чолаку заявил, что намерен баллотироваться на пост президента страны и принял такое решение после консультации с румынами, со своей семьей и с коллегами по партии. "Делегаты очередного съезда СДП в субботу тайным электронным голосованием переизбрали Марчела Чолаку президентом Социал-демократической партии и утвердили его кандидатуру от партии на президентских выборах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства. Отмечается, что за утверждение Чолаку кандидатом в президенты от СДП проголосовали 2257 делегатов съезда. Граждане Румынии выбирают президента на пять лет. Выборы президента пройдут 24 ноября.

https://ria.ru/20240718/moldaviya-1960417687.html

https://ria.ru/20240310/rumyniya-1932153149.html

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, румыния