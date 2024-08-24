https://ria.ru/20240824/rumyniya-1968256506.html
Премьера Румынии переизбрали лидером СДП
Премьера Румынии переизбрали лидером СДП - РИА Новости, 24.08.2024
Премьера Румынии переизбрали лидером СДП
Премьер Румынии Марчел Чолаку на съезде был переизбран президентом Социал-демократической партии (СДП) и выдвинут от нее кандидатом в президенты страны,... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T17:16
2024-08-24T17:16
2024-08-24T17:16
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КИШИНЕВ, 24 авг - РИА Новости. Премьер Румынии Марчел Чолаку на съезде был переизбран президентом Социал-демократической партии (СДП) и выдвинут от нее кандидатом в президенты страны, сообщает румынское агентство Agerpres. Во вторник Чолаку заявил, что намерен баллотироваться на пост президента страны и принял такое решение после консультации с румынами, со своей семьей и с коллегами по партии. "Делегаты очередного съезда СДП в субботу тайным электронным голосованием переизбрали Марчела Чолаку президентом Социал-демократической партии и утвердили его кандидатуру от партии на президентских выборах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства. Отмечается, что за утверждение Чолаку кандидатом в президенты от СДП проголосовали 2257 делегатов съезда. Граждане Румынии выбирают президента на пять лет. Выборы президента пройдут 24 ноября.
https://ria.ru/20240718/moldaviya-1960417687.html
https://ria.ru/20240310/rumyniya-1932153149.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния
Премьера Румынии переизбрали лидером СДП
Премьера Румынии переизбрали лидером СДП и выдвинули кандидатом в президенты
КИШИНЕВ, 24 авг - РИА Новости. Премьер Румынии Марчел Чолаку на съезде был переизбран президентом Социал-демократической партии (СДП) и выдвинут от нее кандидатом в президенты страны, сообщает румынское агентство Agerpres.
Во вторник Чолаку заявил, что намерен баллотироваться на пост президента страны и принял такое решение после консультации с румынами, со своей семьей и с коллегами по партии.
"Делегаты очередного съезда СДП в субботу тайным электронным голосованием переизбрали Марчела Чолаку президентом Социал-демократической партии и утвердили его кандидатуру от партии на президентских выборах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.
Отмечается, что за утверждение Чолаку кандидатом в президенты от СДП проголосовали 2257 делегатов съезда.
Граждане Румынии выбирают президента на пять лет. Выборы президента пройдут 24 ноября.