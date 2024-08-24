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Экс-глава МИД Молдавии: западные послы диктуют Санду необходимые решения - РИА Новости, 24.08.2024
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21:28 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/resheniya-1968284931.html
Экс-глава МИД Молдавии: западные послы диктуют Санду необходимые решения
Экс-глава МИД Молдавии: западные послы диктуют Санду необходимые решения - РИА Новости, 24.08.2024
Экс-глава МИД Молдавии: западные послы диктуют Санду необходимые решения
Западные послы фактически диктуют президенту Молдавии Майе Санду необходимые к принятию решения, присылая указания, которые должны исполняться, заявил экс-глава РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T21:28
2024-08-24T21:28
молдавия
россия
москва
майя санду
дмитрий песков
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КИШИНЕВ, 24 авг - РИА Новости. Западные послы фактически диктуют президенту Молдавии Майе Санду необходимые к принятию решения, присылая указания, которые должны исполняться, заявил экс-глава МИД Молдавии Тудор Ульяновский. "Я против такой политики, когда послы в Молдове диктуют молдавскую политику. Чем меньше компетентности молдавского руководства, тем больше влияния. И тогда тебе послы диктуют почти под диктовку. Я знаю, что был период, когда на стол президента Майи Санду просто клалась бумага с некоторыми указаниями-рекомендациями, которые должны были исполняться, и они просто исполнялись", - сказал Ульяновский в эфире молдавского телеканала Exclusiv TV. По его мнению, с послами важно общаться, так как они представляют крупных партнеров республики, способствующих ее развитию, однако слепо исполнять их рекомендации не стоит. Более того, нужно вести переговоры исходя из молдавских интересов, в том числе суверенитета. "Нужно диверсифицировать наши отношения и иметь (хорошие - ред.) отношения и с Востоком, и с Западом, и с Дальним Востоком, и с арабскими странами. Нельзя просто слепо урезать весь мир и говорить, что мы общаемся только с Евросоюзом. Да, это важное для нас направление, но нельзя не общаться с другими странами", - отметил он. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20240816/moldaviya-1966673728.html
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молдавия, россия, москва, майя санду, дмитрий песков
Молдавия, Россия, Москва, Майя Санду, Дмитрий Песков
Экс-глава МИД Молдавии: западные послы диктуют Санду необходимые решения

Экс-глава МИД Молдавии: западные послы фактически диктуют Санду нужные решения

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 авг - РИА Новости. Западные послы фактически диктуют президенту Молдавии Майе Санду необходимые к принятию решения, присылая указания, которые должны исполняться, заявил экс-глава МИД Молдавии Тудор Ульяновский.
«
"Я против такой политики, когда послы в Молдове диктуют молдавскую политику. Чем меньше компетентности молдавского руководства, тем больше влияния. И тогда тебе послы диктуют почти под диктовку. Я знаю, что был период, когда на стол президента Майи Санду просто клалась бумага с некоторыми указаниями-рекомендациями, которые должны были исполняться, и они просто исполнялись", - сказал Ульяновский в эфире молдавского телеканала Exclusiv TV.
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По его мнению, с послами важно общаться, так как они представляют крупных партнеров республики, способствующих ее развитию, однако слепо исполнять их рекомендации не стоит. Более того, нужно вести переговоры исходя из молдавских интересов, в том числе суверенитета.
«
"Нужно диверсифицировать наши отношения и иметь (хорошие - ред.) отношения и с Востоком, и с Западом, и с Дальним Востоком, и с арабскими странами. Нельзя просто слепо урезать весь мир и говорить, что мы общаемся только с Евросоюзом. Да, это важное для нас направление, но нельзя не общаться с другими странами", - отметил он.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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