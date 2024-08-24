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В Польше снова упал метеорологический зонд с надписями на кириллице - РИА Новости, 24.08.2024
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14:46 24.08.2024 (обновлено: 14:55 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/rb-1968237578.html
В Польше снова упал метеорологический зонд с надписями на кириллице
В Польше снова упал метеорологический зонд с надписями на кириллице - РИА Новости, 24.08.2024
В Польше снова упал метеорологический зонд с надписями на кириллице
На территории Польши обнаружили третий за неделю метеозонд с надписями на кириллице, сообщает Radio Bialystok. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T14:46
2024-08-24T14:55
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. На территории Польши обнаружили третий за неделю метеозонд с надписями на кириллице, сообщает Radio Bialystok."Этот метеозонд, вероятно, прилетел с востока. На нем надписи на кириллице", — говорится в материале.Обозреватель указал, что объект нашли местные жители в лесу рядом с деревней Рутки-Коссаки, после чего были вызваны спецслужбы.В четверг радиостанция RMF FM сообщала о падении другого российского метеозонда в Польше.Подобные объекты в Варминско-Мазурском воеводстве находили в Польше в этом году уже несколько раз. Найденные метеозонды, по данным польских властей, были выпущены с метеостанции в окрестностях Калининграда.
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в мире, польша, калининград, россия
В мире, Польша, Калининград, Россия
В Польше снова упал метеорологический зонд с надписями на кириллице

RB: в Польше упал третий за неделю метеозонд с надписями на кириллице

© www.wikipedia.orgПольская полиция
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© www.wikipedia.org
Польская полиция. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. На территории Польши обнаружили третий за неделю метеозонд с надписями на кириллице, сообщает Radio Bialystok.
«
"Этот метеозонд, вероятно, прилетел с востока. На нем надписи на кириллице", — говорится в материале.
Обозреватель указал, что объект нашли местные жители в лесу рядом с деревней Рутки-Коссаки, после чего были вызваны спецслужбы.
В четверг радиостанция RMF FM сообщала о падении другого российского метеозонда в Польше.
Подобные объекты в Варминско-Мазурском воеводстве находили в Польше в этом году уже несколько раз. Найденные метеозонды, по данным польских властей, были выпущены с метеостанции в окрестностях Калининграда.
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