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В Польше снова упал метеорологический зонд с надписями на кириллице
В Польше снова упал метеорологический зонд с надписями на кириллице - РИА Новости, 24.08.2024
В Польше снова упал метеорологический зонд с надписями на кириллице
На территории Польши обнаружили третий за неделю метеозонд с надписями на кириллице, сообщает Radio Bialystok. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T14:46
2024-08-24T14:46
2024-08-24T14:55
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. На территории Польши обнаружили третий за неделю метеозонд с надписями на кириллице, сообщает Radio Bialystok."Этот метеозонд, вероятно, прилетел с востока. На нем надписи на кириллице", — говорится в материале.Обозреватель указал, что объект нашли местные жители в лесу рядом с деревней Рутки-Коссаки, после чего были вызваны спецслужбы.В четверг радиостанция RMF FM сообщала о падении другого российского метеозонда в Польше.Подобные объекты в Варминско-Мазурском воеводстве находили в Польше в этом году уже несколько раз. Найденные метеозонды, по данным польских властей, были выпущены с метеостанции в окрестностях Калининграда.
https://ria.ru/20240822/polsha-1967698719.html
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в мире, польша, калининград, россия
В мире, Польша, Калининград, Россия
В Польше снова упал метеорологический зонд с надписями на кириллице
RB: в Польше упал третий за неделю метеозонд с надписями на кириллице