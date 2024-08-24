https://ria.ru/20240824/rb-1968237578.html

В Польше снова упал метеорологический зонд с надписями на кириллице

В Польше снова упал метеорологический зонд с надписями на кириллице - РИА Новости, 24.08.2024

В Польше снова упал метеорологический зонд с надписями на кириллице

На территории Польши обнаружили третий за неделю метеозонд с надписями на кириллице, сообщает Radio Bialystok. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T14:46

2024-08-24T14:46

2024-08-24T14:55

в мире

польша

калининград

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15640/17/156401740_0:0:360:203_1920x0_80_0_0_a05331b3ff1aba279aa373a1cb5a8541.jpg

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. На территории Польши обнаружили третий за неделю метеозонд с надписями на кириллице, сообщает Radio Bialystok."Этот метеозонд, вероятно, прилетел с востока. На нем надписи на кириллице", — говорится в материале.Обозреватель указал, что объект нашли местные жители в лесу рядом с деревней Рутки-Коссаки, после чего были вызваны спецслужбы.В четверг радиостанция RMF FM сообщала о падении другого российского метеозонда в Польше.Подобные объекты в Варминско-Мазурском воеводстве находили в Польше в этом году уже несколько раз. Найденные метеозонды, по данным польских властей, были выпущены с метеостанции в окрестностях Калининграда.

https://ria.ru/20240822/polsha-1967698719.html

польша

калининград

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, калининград, россия