https://ria.ru/20240824/rassledovanie-1968291088.html
Взрыв у синагоги во Франции расследует антитеррористическая прокуратура
Взрыв у синагоги во Франции расследует антитеррористическая прокуратура - РИА Новости, 24.08.2024
Взрыв у синагоги во Франции расследует антитеррористическая прокуратура
Национальная антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование взрыва около синагоги на юге страны, сообщил премьер-министр страны Габриэль Атталь. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T22:46
2024-08-24T22:46
2024-08-24T22:46
в мире
франция
габриэль атталь
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ПАРИЖ, 24 авг – РИА Новости. Национальная антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование взрыва около синагоги на юге страны, сообщил премьер-министр страны Габриэль Атталь. Ранее утром взрыв произошел перед синагогой в департаменте Эро после поджога двух машин. Один полицейский пострадал в ходе инцидента и был доставлен в больницу. "Меня проинформировали, что Национальная антитеррористическая прокуратура взялась за расследование", - написал Атталь на своей странице в соцсети X. Премьер-министр выступил с осуждением произошедшего и сообщил, что в настоящий правоохранители выслеживают подозреваемого. Телеканал BFMTV со ссылкой на заявление антитеррористической прокуратуры сообщил, что расследование было начато по ряду пунктов, в том числе по делу о покушении на убийство, связанном с терроризмом. По информации источников, близких к следствию, разыскиваемый подозреваемый, попавший на камеры видеонаблюдения, имел при себе палестинский флаг, передаёт BFMTV. В январе представительный совет еврейских учреждений Франции (КРИФ, CRIF) опубликовал доклад, отметив, что число антисемитских актов во Франции достигло в 2023 году рекордных значений (1676 случая) и возросло на 1000% после эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября минувшего года.
https://ria.ru/20240824/sinagogi-1968244482.html
https://ria.ru/20240517/frantsiya-1946598349.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, габриэль атталь
В мире, Франция, Габриэль Атталь
Взрыв у синагоги во Франции расследует антитеррористическая прокуратура
Антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование взрыва у синагоги
ПАРИЖ, 24 авг – РИА Новости. Национальная антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование взрыва около синагоги на юге страны, сообщил премьер-министр страны Габриэль Атталь.
Ранее утром взрыв произошел перед синагогой в департаменте Эро после поджога двух машин. Один полицейский пострадал в ходе инцидента и был доставлен в больницу.
"Меня проинформировали, что Национальная антитеррористическая прокуратура взялась за расследование", - написал Атталь на своей странице в соцсети X.
Премьер-министр выступил с осуждением произошедшего и сообщил, что в настоящий правоохранители выслеживают подозреваемого.
Телеканал BFMTV со ссылкой на заявление антитеррористической прокуратуры сообщил, что расследование было начато по ряду пунктов, в том числе по делу о покушении на убийство, связанном с терроризмом. По информации источников, близких к следствию, разыскиваемый подозреваемый, попавший на камеры видеонаблюдения, имел при себе палестинский флаг, передаёт BFMTV.
В январе представительный совет еврейских учреждений Франции (КРИФ, CRIF) опубликовал доклад, отметив, что число антисемитских актов во Франции достигло в 2023 году рекордных значений (1676 случая) и возросло на 1000% после эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября минувшего года.