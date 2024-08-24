https://ria.ru/20240824/rassledovanie-1968235006.html

Следствие допросило потерпевших по делу о покушении на Симоньян

Следствие допросило потерпевших по делу о покушении на Симоньян - РИА Новости, 24.08.2024

Следствие допросило потерпевших по делу о покушении на Симоньян

Следствие дополнительно допросило троих потерпевших в рамках расследования дела о подготовке покушений на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T14:26

2024-08-24T14:26

2024-08-24T15:34

происшествия

маргарита симоньян

ксения собчак

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Следствие дополнительно допросило троих потерпевших в рамках расследования дела о подготовке покушений на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и Ксению Собчак, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости."В качестве потерпевших дополнительно допрошены три человека", — сказано в документе. В середине июля прошлого года ФСБ и правоохранители сообщили о предотвращении подготовки убийства Симоньян украинскими спецслужбами. Ими также планировалось убийство Собчак.В Москве и Рязанской области задержали неонацистов из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания. У преступников изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Злоумышленники подтвердили, что готовили покушения по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.По делу арестовали восемь фигурантов.В июле в СМИ сообщалось, что Главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела участников этой группировки.

https://radiosputnik.ru/20240824/simonyan-1968202498.html

https://ria.ru/20240401/simonyan-1937210172.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, маргарита симоньян, ксения собчак, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)