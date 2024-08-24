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В Курской области обезвредили боевую часть ракеты "Точка-У"
В Курской области обезвредили боевую часть ракеты "Точка-У" - РИА Новости, 24.08.2024
В Курской области обезвредили боевую часть ракеты "Точка-У"
Пиротехники МЧС России обезвредили в Курской области боевую часть ракеты "Точка-У", запущенной ВСУ, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T08:28
2024-08-24T08:28
2024-08-24T08:35
специальная военная операция на украине
россия
курская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Пиротехники МЧС России обезвредили в Курской области боевую часть ракеты "Точка-У", запущенной ВСУ, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ."Пиротехники МЧС России обезвреживают взрывоопасные предметы в Курской области. При обследовании местности была найдена боевая часть ракеты "Точка-У", запущенной ВСУ. Специалисты ведомства отыскали все элементы ракеты, вывезли и уничтожили на специальном полигоне", - говорится в сообщении.В ведомстве также добавили, что пиротехники проверили и очистили от ВОП пути подъезда и подхода к магистральной ветке газопровода. Это позволило начать работы по восстановлению газоснабжения населенных пунктов.Уточняется, что за все время саперы уничтожили более 150 боеприпасов.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 5137 человек, 69 танков и 11 пусковых установок РСЗО.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Обезвреживание боевой части ракеты "Точка-У" в Курской области
Пиротехники МЧС обезвредили в Курской области боевую часть ракеты "Точка-У".
2024-08-24T08:28
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PT1M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Курской области обезвредили боевую часть ракеты "Точка-У"
В Курской области обезвредили боевую часть ракеты "Точка-У", запущенной ВСУ