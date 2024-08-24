В Курской области вечером уничтожили три украинские ракеты
ПВО поздно вечером уничтожила в Курской области три украинские ракеты
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Силы ПВО поздно вечером 23 августа уничтожили в Курской области три украинских ракеты, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.
"Три украинские ракеты уничтожены в небе Курской области вчера поздним вечером. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!" - написал он.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 5137 человек, 69 танков и 11 пусковых установок РСЗО.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.