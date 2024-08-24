https://ria.ru/20240824/pvo-1968207736.html

В Курской области вечером уничтожили три украинские ракеты

В Курской области вечером уничтожили три украинские ракеты - РИА Новости, 24.08.2024

В Курской области вечером уничтожили три украинские ракеты

Силы ПВО поздно вечером 23 августа уничтожили в Курской области три украинских ракеты, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T09:45

2024-08-24T09:45

2024-08-24T09:58

специальная военная операция на украине

курская область

происшествия

украина

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Силы ПВО поздно вечером 23 августа уничтожили в Курской области три украинских ракеты, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."Три украинские ракеты уничтожены в небе Курской области вчера поздним вечером. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!" - написал он.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 5137 человек, 69 танков и 11 пусковых установок РСЗО.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240824/raketa-1968200955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, происшествия, украина