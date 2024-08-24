https://ria.ru/20240824/puteshestviya-1967899737.html

Эксперты сообщили, какие экстремальные занятия выбирают российские туристы

Эксперты сообщили, какие экстремальные занятия выбирают российские туристы - РИА Новости, 24.08.2024

Эксперты сообщили, какие экстремальные занятия выбирают российские туристы

Определены самые популярные у российских туристов экстремальные виды активного отдыха, сообщает МТС Travel. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T05:02

2024-08-24T05:02

2024-08-24T05:02

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Определены самые популярные у российских туристов экстремальные виды активного отдыха, сообщает МТС Travel.Специалисты онлайн-сервиса провели исследование среди тысячи пользователей и выяснили, что чаще всего россияне выбирают дайвинг. Так ответили 48 процентов респондентов.Катание на горных лыжах и сноуборде — на втором месте списка. Их выбрали по 46 процентов туристов. "Страшные" аттракционы привлекают 41 процент опрошенных, канатные парки — 39 процентов, скалолазание — 35 процентов.Наименее популярными активностями стали зорбинг (спуск в прозрачном шаре) и бокинг (передвижение на пружинистых ходулях) — их назвали десять и 11 процентов пользователей.Большинство респондентов занимаются экстремальными активностями в поездках по России — таких 87 процентов.Из тех участников опроса, которые ни разу не пробовали опасные развлечения, 60 процентов признались, что хотели бы сделать это. При этом у мужчин наиболее популярным вариантом ответа стал прыжок с парашютом (47 процентов), а у женщин — канатные парки (40 процентов).Участники опроса отметили, что к экстремальным занятиям их мотивируют жажда новых впечатлений (71 процентв), поиск адреналина (47 процентов), желание преодолеть страх (46 процентов) и общение с единомышленниками (18 процентов).

https://ria.ru/20240820/kurily-1967062913.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, россия, отдых в россии, туристы, хайдайвинг