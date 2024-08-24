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"Он не знал?" В Германии выступили с неожиданным заявлением о Зеленском - РИА Новости, 24.08.2024
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19:37 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/prekht-1968272905.html
"Он не знал?" В Германии выступили с неожиданным заявлением о Зеленском
"Он не знал?" В Германии выступили с неожиданным заявлением о Зеленском - РИА Новости, 24.08.2024
"Он не знал?" В Германии выступили с неожиданным заявлением о Зеленском
Владимир Зеленский должен ответить за подрыв "Северных потоков", независимо от того, знал ли он о подготовке теракта или нет, заявил немецкий публицист и... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T19:37
2024-08-24T19:37
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сергей лавров
северный поток
валерий залужный
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский должен ответить за подрыв "Северных потоков", независимо от того, знал ли он о подготовке теракта или нет, заявил немецкий публицист и телеведущий Рихард Давид Прехт в подкасте канала ZDF."Если Зеленский знал об этом (подготовке диверсии – Прим. ред.), то у нас большие проблемы, поскольку атака на "Северный поток" — это крупнейший государственный теракт в истории ФРГ &lt;…&gt; Если допустить, что он об этом знал, то самое меньшее, что нужно было бы сделать, — вызвать посла Украины и потребовать выдать преступников", — сказал журналист.По словам Прехта, если допустить, что Зеленский не знал о подготовке теракта, это наглядно демонстрирует его некомпетентность."Украина — это президентская демократия, в которой президент обладает очень большой властью и имеет больший контроль, чем федеральный канцлер в ФРГ. И он не знал о совершении акта терроризма против Германии? &lt;…&gt; Тогда он должен уйти в отставку", — заявил публицист.Ранее глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил "Известиям", что Германия должна ответить на все вопросы по "Северным потокам" и перестать отказываться предъявлять те факты, которые они не могли не обнаружить, а то, что запрашиваемая Россией информация не предоставляется, но затем всплывает в СМИ, напоминает инсценировку.Немецкие СМИ ранее сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также утверждается, что у него в сообщниках была супружеская пара - Светлана и Евгений Успенские.Издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные американские, украинские и европейские источники сообщало, что приказ о подрыве "Северных потоков" отдал Валерий Залужный, нарушив прямое указание Владимира Зеленского остановить операцию.
https://ria.ru/20240824/zelenskij-1968249163.html
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в мире, германия, россия, украина, владимир зеленский, сергей лавров, северный поток, валерий залужный
В мире, Германия, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Северный поток, Валерий Залужный
"Он не знал?" В Германии выступили с неожиданным заявлением о Зеленском

Прехт: Зеленский должен ответить за подрыв "Северных потоков"

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский должен ответить за подрыв "Северных потоков", независимо от того, знал ли он о подготовке теракта или нет, заявил немецкий публицист и телеведущий Рихард Давид Прехт в подкасте канала ZDF.
"Если Зеленский знал об этом (подготовке диверсии – Прим. ред.), то у нас большие проблемы, поскольку атака на "Северный поток" — это крупнейший государственный теракт в истории ФРГ <…> Если допустить, что он об этом знал, то самое меньшее, что нужно было бы сделать, — вызвать посла Украины и потребовать выдать преступников", — сказал журналист.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Зеленский хочет спровоцировать Россию на ответные меры, заявил экс-депутат
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По словам Прехта, если допустить, что Зеленский не знал о подготовке теракта, это наглядно демонстрирует его некомпетентность.
"Украина — это президентская демократия, в которой президент обладает очень большой властью и имеет больший контроль, чем федеральный канцлер в ФРГ. И он не знал о совершении акта терроризма против Германии? <…> Тогда он должен уйти в отставку", — заявил публицист.
Ранее глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил "Известиям", что Германия должна ответить на все вопросы по "Северным потокам" и перестать отказываться предъявлять те факты, которые они не могли не обнаружить, а то, что запрашиваемая Россией информация не предоставляется, но затем всплывает в СМИ, напоминает инсценировку.
Немецкие СМИ ранее сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также утверждается, что у него в сообщниках была супружеская пара - Светлана и Евгений Успенские.
Издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные американские, украинские и европейские источники сообщало, что приказ о подрыве "Северных потоков" отдал Валерий Залужный, нарушив прямое указание Владимира Зеленского остановить операцию.
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