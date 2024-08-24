https://ria.ru/20240824/prekht-1968272905.html

"Он не знал?" В Германии выступили с неожиданным заявлением о Зеленском

"Он не знал?" В Германии выступили с неожиданным заявлением о Зеленском - РИА Новости, 24.08.2024

"Он не знал?" В Германии выступили с неожиданным заявлением о Зеленском

Владимир Зеленский должен ответить за подрыв "Северных потоков", независимо от того, знал ли он о подготовке теракта или нет, заявил немецкий публицист и... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T19:37

2024-08-24T19:37

2024-08-24T19:37

в мире

германия

россия

украина

владимир зеленский

сергей лавров

северный поток

валерий залужный

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910993435_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_16e658f18d4b086785b345523a87a487.jpg

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский должен ответить за подрыв "Северных потоков", независимо от того, знал ли он о подготовке теракта или нет, заявил немецкий публицист и телеведущий Рихард Давид Прехт в подкасте канала ZDF."Если Зеленский знал об этом (подготовке диверсии – Прим. ред.), то у нас большие проблемы, поскольку атака на "Северный поток" — это крупнейший государственный теракт в истории ФРГ <…> Если допустить, что он об этом знал, то самое меньшее, что нужно было бы сделать, — вызвать посла Украины и потребовать выдать преступников", — сказал журналист.По словам Прехта, если допустить, что Зеленский не знал о подготовке теракта, это наглядно демонстрирует его некомпетентность."Украина — это президентская демократия, в которой президент обладает очень большой властью и имеет больший контроль, чем федеральный канцлер в ФРГ. И он не знал о совершении акта терроризма против Германии? <…> Тогда он должен уйти в отставку", — заявил публицист.Ранее глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил "Известиям", что Германия должна ответить на все вопросы по "Северным потокам" и перестать отказываться предъявлять те факты, которые они не могли не обнаружить, а то, что запрашиваемая Россией информация не предоставляется, но затем всплывает в СМИ, напоминает инсценировку.Немецкие СМИ ранее сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также утверждается, что у него в сообщниках была супружеская пара - Светлана и Евгений Успенские.Издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные американские, украинские и европейские источники сообщало, что приказ о подрыве "Северных потоков" отдал Валерий Залужный, нарушив прямое указание Владимира Зеленского остановить операцию.

https://ria.ru/20240824/zelenskij-1968249163.html

https://ria.ru/20240824/dzhonson-1968259726.html

германия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, россия, украина, владимир зеленский, сергей лавров, северный поток, валерий залужный