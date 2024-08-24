https://ria.ru/20240824/pravitel-1968029141.html

"Считал себя богом". Что скрывал самый загадочный правитель в мире

"Считал себя богом". Что скрывал самый загадочный правитель в мире - РИА Новости, 24.08.2024

"Считал себя богом". Что скрывал самый загадочный правитель в мире

Археологи обнаружили в Мексике каменную плиту с иероглифами майя. Текст частично расшифровали. Это проливает свет на неизвестные страницы истории легендарного... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T08:00

2024-08-24T08:00

2024-08-24T08:05

религия

мексика

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Сергей Проскурин. Археологи обнаружили в Мексике каменную плиту с иероглифами майя. Текст частично расшифровали. Это проливает свет на неизвестные страницы истории легендарного народа. Что именно удалось выяснить — в материале РИА Новости.Дело дошло до президентаУже пять лет в Мексике реализуют программу Promeza по благоустройству археологических зон. На этот раз специалисты добрались до древней Кобы ("Города бурной воды") на востоке полуострова Юкатан. И раскопки произвели сенсацию, о них упомянули даже на пресс-конференции президента страны.Недалеко от центральной постройки Кобы — 42-метровой пирамиды Эль-Кастильо — сотрудники Национального института антропологии и истории наткнулись на небольшой подземный бассейн. Одна из его стен сплошь усыпана иероглифами.Директор института Диего Прието Эрнандес сообщил, что всего насчитали 123 картуша (выбитых на камне символов). Вместе они образуют гигантскую надпись в форме буквы L общей площадью более 11 квадратных метров.Эрнандес отметил, что в Кобе и ранее находили подобные артефакты — гравированные скульптуры и стелы. Однако нынешний затмил их все. Каменная плита из бассейна может рассказать о майя многое.В тексте упоминается некий К'авиил Чак Чена. Историки знают лишь о 14 правителях Кобы. В том числе о трех женщинах, одна из которых царствовала аж сорок лет.Имя же К'авиил еще не встречалось. Лингвисты установили, что оно означает "Подобный К" — грозному богу молний майя. Предположительно, правитель отождествлял себя с этим небожителем.Мегаполис древностиВообще, к Кобе у ученых немало вопросов. Город основан в I веке до нашей эры. Все постройки того времени были деревянными. Поэтому судить о той эпохе можно лишь по многочисленным глиняным черепкам.Город бурно развивался и к концу I века нашей эры превратился в настоящий мегаполис.В следующие несколько сотен лет город Коба распространил свое политическое и культурное влияние на большую часть Юкатана. Правящие династии владели огромными территориями плодородных земель, контролировали сеть искусно мощеных дорог и, что самое важное для индейцев, распоряжались запасами пресной воды.Город поддерживал тесные контакты с другими важными поселениями майя, такими как Тикаль в Гватемале и Калакмуль. Но наибольшее влияние на цивилизацию оказал могущественный Теотиуакан — ацтекская супердержава.К 600 году влияние Кобы начинает ослабевать. Причина — быстрое возвышение соседей, Пуук и Чичен-Ицы. В 900-1000 годах продолжалась их борьба за статус лидера в регионе.В итоге из мощной сверхдержавы Коба превратился в небольшой религиозный центр. Большинство поздних построек — различные святилища и ритуальные жертвенники.А к середине XVI столетия история города как будто обрывается. И дело не в испанцах. Прибывшие на полуостров европейские завоеватели увидели уже одни руины.Вопросов хватаетНадо сказать, с тех пор картина мало изменилась. У правительства Мексики пока нет средств, чтобы привести архитектурный памятник в порядок. С другой стороны, это открывает перед археологами непаханое поле.Каждая находка в Кобе помогает приоткрыть тайны.Плита с иероглифами поведала о мифических основателях города — богах Болоне, Цакабе и Аджаве. А также о строительстве небольшого близлежащего поселения Кех Витц Нал.Расшифровка текста продолжается. Не исключено, что нас ждут новые сенсационные открытия.

https://ria.ru/20240811/katastrofa-1965237093.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

мексика, аналитика - религия и мировоззрение