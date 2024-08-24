https://ria.ru/20240824/pozhary-1968205883.html

В России за сутки потушили 53 природных пожара

В России за сутки потушили 53 природных пожара - РИА Новости, 24.08.2024

В России за сутки потушили 53 природных пожара

Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 53 природных пожара на площади 45388 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T09:31

2024-08-24T09:31

2024-08-24T09:31

происшествия

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 53 природных пожара на площади 45388 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 23 августа 2024 года в 15 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 53 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 45388 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 24 августа на территории РФ было 177 лесных пожаров на площади 463781 гектар, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) - там действовало 39 пожаров на 269628 гектарах.

https://ria.ru/20240715/pozhary-1959684646.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, природные пожары в россии