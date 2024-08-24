https://ria.ru/20240824/pozhar-1968291270.html

Природный пожар во Франции угрожает жилым зонам

Природный пожар во Франции угрожает жилым зонам - РИА Новости, 24.08.2024

Природный пожар во Франции угрожает жилым зонам

Более 300 пожарных пытаются потушить огонь, угрожающий жилым зонам в департаменте Восточные Пиренеи на юге Франции, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T22:50

2024-08-24T22:50

2024-08-24T22:52

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Более 300 пожарных пытаются потушить огонь, угрожающий жилым зонам в департаменте Восточные Пиренеи на юге Франции, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на коммюнике местной префектуры. В пятницу метеорологическая служба Meteo France объявила красный уровень опасности в связи с очень высоким риском пожаров в департаменте Восточные Пиренеи. "Более 300 пожарных борются с пламенем, которое угрожает жилым постройкам", - указывает телеканал. Отмечается, что трое пожарных получили ранения. По данным телеканала, уже выгорела территория площадью 30 гектаров, при этом в общей сложности огонь охватил уже 110 гектаров. Распространению пламени способствует сильный ветер и отсутствие осадков. Помимо 340 пожарных, в тушении пожара задействовано девять самолетов и два вертолета.

https://ria.ru/20240711/pozhar-1958967586.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция