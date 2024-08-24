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Природный пожар во Франции угрожает жилым зонам
Природный пожар во Франции угрожает жилым зонам - РИА Новости, 24.08.2024
Природный пожар во Франции угрожает жилым зонам
Более 300 пожарных пытаются потушить огонь, угрожающий жилым зонам в департаменте Восточные Пиренеи на юге Франции, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T22:50
2024-08-24T22:50
2024-08-24T22:52
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Более 300 пожарных пытаются потушить огонь, угрожающий жилым зонам в департаменте Восточные Пиренеи на юге Франции, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на коммюнике местной префектуры. В пятницу метеорологическая служба Meteo France объявила красный уровень опасности в связи с очень высоким риском пожаров в департаменте Восточные Пиренеи. "Более 300 пожарных борются с пламенем, которое угрожает жилым постройкам", - указывает телеканал. Отмечается, что трое пожарных получили ранения. По данным телеканала, уже выгорела территория площадью 30 гектаров, при этом в общей сложности огонь охватил уже 110 гектаров. Распространению пламени способствует сильный ветер и отсутствие осадков. Помимо 340 пожарных, в тушении пожара задействовано девять самолетов и два вертолета.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, франция
Природный пожар во Франции угрожает жилым зонам
BFMTV: более 300 пожарных борются с огнем, угрожающим жилым зонам на юге Франции
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.
Более 300 пожарных пытаются потушить огонь, угрожающий жилым зонам в департаменте Восточные Пиренеи на юге Франции, сообщает телеканал BFMTV
со ссылкой на коммюнике местной префектуры.
В пятницу метеорологическая служба Meteo France объявила красный уровень опасности в связи с очень высоким риском пожаров в департаменте Восточные Пиренеи.
«
"Более 300 пожарных борются с пламенем, которое угрожает жилым постройкам", - указывает телеканал.
Отмечается, что трое пожарных получили ранения.
По данным телеканала, уже выгорела территория площадью 30 гектаров, при этом в общей сложности огонь охватил уже 110 гектаров. Распространению пламени способствует сильный ветер и отсутствие осадков.
Помимо 340 пожарных, в тушении пожара задействовано девять самолетов и два вертолета.