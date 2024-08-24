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В Алуште ликвидировали пожар на территории национального парка
В Алуште ликвидировали пожар на территории национального парка - РИА Новости, 25.08.2024
В Алуште ликвидировали пожар на территории национального парка
Пожар на территории национального парка "Крымский" в Алуште ликвидирован, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-24T22:22
2024-08-24T22:22
2024-08-25T01:41
происшествия
алушта
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
природные пожары в россии
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Пожар на территории национального парка "Крымский" в Алуште ликвидирован, сообщила пресс-служба МЧС России. "Пожар в Алуште полностью ликвидирован", - говорится в сообщении. В субботу ведомство сообщило, что возгорание лесной подстилки на территории национального парка "Крымский" в Алуште было локализировано на площади 0,5 гектара. В тушении пожара участвовал вертолет Ми-8 МЧС России.
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происшествия, алушта, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, природные пожары в россии
Происшествия, Алушта, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Природные пожары в России
В Алуште ликвидировали пожар на территории национального парка
В нацпарке "Крымский" в Алуште потушили пожар