https://ria.ru/20240824/pozhar-1968289165.html

В Алуште ликвидировали пожар на территории национального парка

В Алуште ликвидировали пожар на территории национального парка - РИА Новости, 25.08.2024

В Алуште ликвидировали пожар на территории национального парка

Пожар на территории национального парка "Крымский" в Алуште ликвидирован, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-24T22:22

2024-08-24T22:22

2024-08-25T01:41

происшествия

алушта

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

природные пожары в россии

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Пожар на территории национального парка "Крымский" в Алуште ликвидирован, сообщила пресс-служба МЧС России. "Пожар в Алуште полностью ликвидирован", - говорится в сообщении. В субботу ведомство сообщило, что возгорание лесной подстилки на территории национального парка "Крымский" в Алуште было локализировано на площади 0,5 гектара. В тушении пожара участвовал вертолет Ми-8 МЧС России.

https://ria.ru/20240716/pozhar-1960085623.html

алушта

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2024

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происшествия, алушта, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, природные пожары в россии