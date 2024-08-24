https://ria.ru/20240824/pozhar-1968248389.html

В заповеднике "Крымский" вспыхнул пожар

В заповеднике "Крымский" вспыхнул пожар - РИА Новости, 24.08.2024

В заповеднике "Крымский" вспыхнул пожар

Пожар вспыхнул в заповеднике Национальный парк "Крымский", сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Крым Ольга Славгородская. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T16:11

2024-08-24T16:11

2024-08-24T16:11

ялта

алушта

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Пожар вспыхнул в заповеднике Национальный парк "Крымский", сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Крым Ольга Славгородская. "Тушим пожар в Нацпарке "Крымский". Труднодоступная местность, подъездов нет, пешком 6-7 километров в горах. МЧС привлекли к тушению вертолет. Занимаемся все вместе", - написала Славгородская в своем аккаунте во "Вконтакте".Национальный парк "Крымский" располагается на территории четырех муниципальных образований: городские округа Ялта и Алушта, Симферопольский и Бахчисарайский районы. Его общая площадь составляет свыше 34 гектаров. Основная часть парка располагается в центре Главной гряды Крымских гор.

https://ria.ru/20240716/pozhar-1960085623.html

ялта

алушта

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ялта, алушта, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии