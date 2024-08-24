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В заповеднике "Крымский" вспыхнул пожар - РИА Новости, 24.08.2024
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16:11 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/pozhar-1968248389.html
В заповеднике "Крымский" вспыхнул пожар
В заповеднике "Крымский" вспыхнул пожар - РИА Новости, 24.08.2024
В заповеднике "Крымский" вспыхнул пожар
Пожар вспыхнул в заповеднике Национальный парк "Крымский", сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Крым Ольга Славгородская. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T16:11
2024-08-24T16:11
ялта
алушта
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Пожар вспыхнул в заповеднике Национальный парк "Крымский", сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Крым Ольга Славгородская. &quot;Тушим пожар в Нацпарке &quot;Крымский&quot;. Труднодоступная местность, подъездов нет, пешком 6-7 километров в горах. МЧС привлекли к тушению вертолет. Занимаемся все вместе&quot;, - написала Славгородская в своем аккаунте во &quot;Вконтакте&quot;.Национальный парк "Крымский" располагается на территории четырех муниципальных образований: городские округа Ялта и Алушта, Симферопольский и Бахчисарайский районы. Его общая площадь составляет свыше 34 гектаров. Основная часть парка располагается в центре Главной гряды Крымских гор.
https://ria.ru/20240716/pozhar-1960085623.html
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ялта, алушта, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Ялта, Алушта, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В заповеднике "Крымский" вспыхнул пожар

В заповеднике Национальный парк "Крымский" вспыхнул пожар

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС тушат пожар
Сотрудники МЧС тушат пожар - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сотрудники МЧС тушат пожар. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Пожар вспыхнул в заповеднике Национальный парк "Крымский", сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Крым Ольга Славгородская.
«

"Тушим пожар в Нацпарке "Крымский". Труднодоступная местность, подъездов нет, пешком 6-7 километров в горах. МЧС привлекли к тушению вертолет. Занимаемся все вместе", - написала Славгородская в своем аккаунте во "Вконтакте".

Национальный парк "Крымский" располагается на территории четырех муниципальных образований: городские округа Ялта и Алушта, Симферопольский и Бахчисарайский районы. Его общая площадь составляет свыше 34 гектаров. Основная часть парка располагается в центре Главной гряды Крымских гор.
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ЯлтаАлуштаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
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