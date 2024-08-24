https://ria.ru/20240824/pozhar-1968204565.html
Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась
Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась - РИА Новости, 24.08.2024
Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась
Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске, по состоянию на вторые сутки, сократилась до 700 квадратных метров, сообщил в субботу мэр города Андрей... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T09:18
2024-08-24T09:18
2024-08-24T11:00
происшествия
коммерческая недвижимость
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
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КРАСНОДАР, 24 авг - РИА Новости. Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске, по состоянию на вторые сутки, сократилась до 700 квадратных метров, сообщил в субботу мэр города Андрей Кравченко. В пятницу Кравченко заявлял, что на мусорном полигоне в Новороссийске произошел пожар на площади около 2 тысяч квадратных метров. Градоначальник, выезжая на место ЧП, предупреждал, что на время ликвидации пожара прием мусора приостановлен, угрозы распространения огня нет. В пятницу в 9.45 пожар локализовали на 1600 квадратных метров, затем площадь возгорания уменьшилась до 800 "квадратов". "Всю ночь оперативные службы боролись с возгоранием на мусорном полигоне. Площадь пожара уменьшилась и составляет 700 квадратных метров, два очага: 200 квадратных метров и 500 квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ликвидации задействованы два пожарных расчёта, три самосвала, два водовозки, бульдозер и экскаватор. Службы пожаротушения на месте, продолжают отсыпку грунтом.
https://ria.ru/20240715/svalka-1959786291.html
https://ria.ru/20240727/pozhar-1962412765.html
новороссийск
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, коммерческая недвижимость, новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий)
Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась
Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске снизилась до 700 "квадратов"
КРАСНОДАР, 24 авг - РИА Новости. Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске, по состоянию на вторые сутки, сократилась до 700 квадратных метров, сообщил в субботу мэр города Андрей Кравченко.
В пятницу Кравченко заявлял, что на мусорном полигоне в Новороссийске произошел пожар на площади около 2 тысяч квадратных метров. Градоначальник, выезжая на место ЧП, предупреждал, что на время ликвидации пожара прием мусора приостановлен, угрозы распространения огня нет. В пятницу в 9.45 пожар локализовали на 1600 квадратных метров, затем площадь возгорания уменьшилась до 800 "квадратов".
"Всю ночь оперативные службы боролись с возгоранием на мусорном полигоне. Площадь пожара уменьшилась и составляет 700 квадратных метров, два очага: 200 квадратных метров и 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ликвидации задействованы два пожарных расчёта, три самосвала, два водовозки, бульдозер и экскаватор. Службы пожаротушения на месте, продолжают отсыпку грунтом.