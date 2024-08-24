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К тушению лесного пожара в Карачаево-Черкесии привлекли авиацию - РИА Новости, 24.08.2024
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07:58 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/pozhar-1968198363.html
К тушению лесного пожара в Карачаево-Черкесии привлекли авиацию
К тушению лесного пожара в Карачаево-Черкесии привлекли авиацию - РИА Новости, 24.08.2024
К тушению лесного пожара в Карачаево-Черкесии привлекли авиацию
Авиация МЧС России ликвидирует лесной пожар в ущелье Гоначхир в Карачаево-Черкесии, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T07:58
2024-08-24T07:58
россия
карачаевский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ка-32
происшествия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Авиация МЧС России ликвидирует лесной пожар в ущелье Гоначхир в Карачаево-Черкесии, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. В четверг в Карачаевском районе, в ущелье Гоначхир, был обнаружен очаг возгорания площадью около 5 тысяч квадратных метров из-за горения сухостоя и хвои. Из-за порывов ветра пожар распространился на площадь до 15 гектаров. Спасатели вывели туристов из лесного пожара и подняли в район озера Туманлы-Кель, в этом участке нет задымления. Эвакуированы 236 туристов, среди которых 43 ребенка. Ущелье закрыли по техническим причинам на неопределенный срок. "Авиация МЧС России ликвидирует пожар в Карачаево-Черкесии. В Гоначхирском ущелье вертолет Ка-32 проводит точечные сбросы по гребню склона", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что на месте работают 101 специалист и 24 единицы техники.
https://ria.ru/20240823/evakuatsiya-1967940866.html
россия
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россия, карачаевский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32, происшествия
Россия, Карачаевский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ка-32, Происшествия
К тушению лесного пожара в Карачаево-Черкесии привлекли авиацию

Авиация ликвидирует лесной пожар в ущелье Гоначхир в Карачаево-Черкесии

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВертолет КА-32 противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
Вертолет КА-32 противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Вертолет КА-32 противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Авиация МЧС России ликвидирует лесной пожар в ущелье Гоначхир в Карачаево-Черкесии, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
В четверг в Карачаевском районе, в ущелье Гоначхир, был обнаружен очаг возгорания площадью около 5 тысяч квадратных метров из-за горения сухостоя и хвои. Из-за порывов ветра пожар распространился на площадь до 15 гектаров. Спасатели вывели туристов из лесного пожара и подняли в район озера Туманлы-Кель, в этом участке нет задымления. Эвакуированы 236 туристов, среди которых 43 ребенка. Ущелье закрыли по техническим причинам на неопределенный срок.
"Авиация МЧС России ликвидирует пожар в Карачаево-Черкесии. В Гоначхирском ущелье вертолет Ка-32 проводит точечные сбросы по гребню склона", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что на месте работают 101 специалист и 24 единицы техники.
Пожар в горном ущелье Гоначхир в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Спасатели вывели из лесного пожара в Домбае 236 человек
23 августа, 07:42
 
РоссияКарачаевский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ка-32Происшествия
 
 
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