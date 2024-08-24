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К тушению лесного пожара в Карачаево-Черкесии привлекли авиацию

К тушению лесного пожара в Карачаево-Черкесии привлекли авиацию - РИА Новости, 24.08.2024

К тушению лесного пожара в Карачаево-Черкесии привлекли авиацию

Авиация МЧС России ликвидирует лесной пожар в ущелье Гоначхир в Карачаево-Черкесии, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T07:58

2024-08-24T07:58

2024-08-24T07:58

россия

карачаевский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ка-32

происшествия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Авиация МЧС России ликвидирует лесной пожар в ущелье Гоначхир в Карачаево-Черкесии, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. В четверг в Карачаевском районе, в ущелье Гоначхир, был обнаружен очаг возгорания площадью около 5 тысяч квадратных метров из-за горения сухостоя и хвои. Из-за порывов ветра пожар распространился на площадь до 15 гектаров. Спасатели вывели туристов из лесного пожара и подняли в район озера Туманлы-Кель, в этом участке нет задымления. Эвакуированы 236 туристов, среди которых 43 ребенка. Ущелье закрыли по техническим причинам на неопределенный срок. "Авиация МЧС России ликвидирует пожар в Карачаево-Черкесии. В Гоначхирском ущелье вертолет Ка-32 проводит точечные сбросы по гребню склона", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что на месте работают 101 специалист и 24 единицы техники.

https://ria.ru/20240823/evakuatsiya-1967940866.html

россия

карачаевский район

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россия, карачаевский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32, происшествия