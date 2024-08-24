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В Ростовской области потушили крупный пожар в Пролетарске
В Ростовской области потушили крупный пожар в Пролетарске - РИА Новости, 24.08.2024
В Ростовской области потушили крупный пожар в Пролетарске
Пожар в Пролетарске Ростовской области, где горела сухая растительность на 14,9 гектара и строения на 360 "квадратах", ликвидирован, сообщается в... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T04:11
2024-08-24T04:11
2024-08-24T04:11
ростовская область
пролетарск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
происшествия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Пожар в Пролетарске Ростовской области, где горела сухая растительность на 14,9 гектара и строения на 360 "квадратах", ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС России. По данным областного МЧС, в пятницу вечером на переулке Колпакова, 1, в Пролетарске загорелся камыш. Огонь перешел на жилые строения. "В Ростовской области сотрудники МЧС России ликвидировали пожар: горела сухая растительность на 14,9 гектара, строения на 360 квадратных метрах", - говорится в сообщении. Также уточняется, что пострадавших нет.
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ростовская область
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ростовская область, пролетарск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия
Ростовская область, Пролетарск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия
В Ростовской области потушили крупный пожар в Пролетарске
МЧС: крупный пожар в Пролетарске Ростовской области ликвидирован
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Пожар в Пролетарске Ростовской области, где горела сухая растительность на 14,9 гектара и строения на 360 "квадратах", ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
По данным областного МЧС, в пятницу вечером на переулке Колпакова, 1, в Пролетарске загорелся камыш. Огонь перешел на жилые строения.
"В Ростовской области сотрудники МЧС России ликвидировали пожар: горела сухая растительность на 14,9 гектара, строения на 360 квадратных метрах", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что пострадавших нет.