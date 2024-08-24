https://ria.ru/20240824/pozhar-1968188860.html

В Воронежской области после атаки БПЛА начался пожар с детонацией

В Воронежской области после атаки БПЛА начался пожар с детонацией - РИА Новости, 24.08.2024

В Воронежской области после атаки БПЛА начался пожар с детонацией

Пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов, начался в Воронежской области после падения фрагментов сбитых беспилотников, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T03:52

2024-08-24T03:52

2024-08-24T04:02

воронежская область

специальная военная операция на украине

александр гусев (губернатор)

происшествия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов, начался в Воронежской области после падения фрагментов сбитых беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области уничтожено и подавлено ещё несколько БПЛА. В результате падения фрагментов начался пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов", — написал он в Telegram-канале.Оперативные службы находятся на месте происшествия. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется, добавил Гусев.Ранее губернатор сообщил, что при падении обломков сбитого дрона пострадал один человек.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20240823/bespilotnik-1968122376.html

воронежская область

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воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия