Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области после атаки БПЛА начался пожар с детонацией - РИА Новости, 24.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:52 24.08.2024 (обновлено: 04:02 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/pozhar-1968188860.html
В Воронежской области после атаки БПЛА начался пожар с детонацией
В Воронежской области после атаки БПЛА начался пожар с детонацией - РИА Новости, 24.08.2024
В Воронежской области после атаки БПЛА начался пожар с детонацией
Пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов, начался в Воронежской области после падения фрагментов сбитых беспилотников, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T03:52
2024-08-24T04:02
воронежская область
специальная военная операция на украине
александр гусев (губернатор)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов, начался в Воронежской области после падения фрагментов сбитых беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области уничтожено и подавлено ещё несколько БПЛА. В результате падения фрагментов начался пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов", — написал он в Telegram-канале.Оперативные службы находятся на месте происшествия. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется, добавил Гусев.Ранее губернатор сообщил, что при падении обломков сбитого дрона пострадал один человек.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240823/bespilotnik-1968122376.html
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_dc8f66130d6908fff68abf1056ab51b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия
Воронежская область, Специальная военная операция на Украине, Александр Гусев (губернатор), Происшествия
В Воронежской области после атаки БПЛА начался пожар с детонацией

Гусев: в Воронежской области после атаки БПЛА ВСУ начался пожар с детонацией

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов, начался в Воронежской области после падения фрагментов сбитых беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев.
«
"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области уничтожено и подавлено ещё несколько БПЛА. В результате падения фрагментов начался пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов", — написал он в Telegram-канале.
Оперативные службы находятся на месте происшествия. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется, добавил Гусев.
Ранее губернатор сообщил, что при падении обломков сбитого дрона пострадал один человек.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
В Курской области уничтожили украинский беспилотник
Вчера, 17:51
 
Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала