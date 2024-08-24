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В Воронежской области после атаки БПЛА начался пожар с детонацией
В Воронежской области после атаки БПЛА начался пожар с детонацией - РИА Новости, 24.08.2024
В Воронежской области после атаки БПЛА начался пожар с детонацией
Пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов, начался в Воронежской области после падения фрагментов сбитых беспилотников, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T03:52
2024-08-24T03:52
2024-08-24T04:02
воронежская область
специальная военная операция на украине
александр гусев (губернатор)
происшествия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов, начался в Воронежской области после падения фрагментов сбитых беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области уничтожено и подавлено ещё несколько БПЛА. В результате падения фрагментов начался пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов", — написал он в Telegram-канале.Оперативные службы находятся на месте происшествия. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется, добавил Гусев.Ранее губернатор сообщил, что при падении обломков сбитого дрона пострадал один человек.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240823/bespilotnik-1968122376.html
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воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия
Воронежская область, Специальная военная операция на Украине, Александр Гусев (губернатор), Происшествия
В Воронежской области после атаки БПЛА начался пожар с детонацией
Гусев: в Воронежской области после атаки БПЛА ВСУ начался пожар с детонацией