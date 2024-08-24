https://ria.ru/20240824/poshliny-1968214625.html
Россия обнулила ввозные пошлины на оборудование для малотоннажного СПГ
Россия обнулила ввозные пошлины на оборудование для малотоннажного СПГ - РИА Новости, 24.08.2024
Россия обнулила ввозные пошлины на оборудование для малотоннажного СПГ
Правительство России обнулило таможенные пошлины на ввоз отдельного оборудования для производства малотоннажного сжиженного природного газа (СПГ), сообщила... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T11:08
2024-08-24T11:08
2024-08-24T15:43
экономика
россия
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Правительство России обнулило таможенные пошлины на ввоз отдельного оборудования для производства малотоннажного сжиженного природного газа (СПГ), сообщила пресс-служба кабмина."Правительство утвердило постановление о предоставлении тарифной льготы на ввоз отдельных видов оборудования для строительства, оснащения и технического обслуживания объектов производства и реализации малотоннажного сжиженного природного газа", — отметили в материале.Там уточнили, что тарифная льгота подразумевает освобождение товаров от ввозной таможенной пошлины. "Для ее (льготы. — Прим. ред.) получения участникам внешнеторговой деятельности будет необходимо подтвердить целевое назначение ввозимого оборудования. Порядок такого подтверждения разработает и утвердит Минэнерго. Также Минэнерго обеспечит выдачу подтверждений участникам внешнеторговой деятельности", — добавили в пресс-службе.Как отметили в правительстве, решение направлено на расширение сети малотоннажных производств СПГ, ускорение темпов газификации регионов, замещение нефтепродуктов, используемых в качестве моторного топлива, более экологичным природным газом.
https://ria.ru/20240822/indiya-1967689378.html
https://ria.ru/20240806/spg-1964276274.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Россия обнулила ввозные пошлины на оборудование для малотоннажного СПГ
Россия обнулила пошлины на ввоз оборудования для производства малотоннажного СПГ
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.
Правительство России обнулило таможенные пошлины на ввоз отдельного оборудования для производства малотоннажного сжиженного природного газа (СПГ), сообщила
пресс-служба кабмина.
"Правительство утвердило постановление о предоставлении тарифной льготы на ввоз отдельных видов оборудования для строительства, оснащения и технического обслуживания объектов производства и реализации малотоннажного сжиженного природного газа", — отметили в материале.
Там уточнили, что тарифная льгота подразумевает освобождение товаров от ввозной таможенной пошлины.
"Для ее (льготы. — Прим. ред.) получения участникам внешнеторговой деятельности будет необходимо подтвердить целевое назначение ввозимого оборудования. Порядок такого подтверждения разработает и утвердит Минэнерго
. Также Минэнерго обеспечит выдачу подтверждений участникам внешнеторговой деятельности", — добавили в пресс-службе.
Как отметили в правительстве, решение направлено на расширение сети малотоннажных производств СПГ, ускорение темпов газификации регионов, замещение нефтепродуктов, используемых в качестве моторного топлива, более экологичным природным газом.