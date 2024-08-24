https://ria.ru/20240824/poshliny-1968214625.html

Россия обнулила ввозные пошлины на оборудование для малотоннажного СПГ

Россия обнулила ввозные пошлины на оборудование для малотоннажного СПГ - РИА Новости, 24.08.2024

Россия обнулила ввозные пошлины на оборудование для малотоннажного СПГ

Правительство России обнулило таможенные пошлины на ввоз отдельного оборудования для производства малотоннажного сжиженного природного газа (СПГ), сообщила... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T11:08

2024-08-24T11:08

2024-08-24T15:43

экономика

россия

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Правительство России обнулило таможенные пошлины на ввоз отдельного оборудования для производства малотоннажного сжиженного природного газа (СПГ), сообщила пресс-служба кабмина."Правительство утвердило постановление о предоставлении тарифной льготы на ввоз отдельных видов оборудования для строительства, оснащения и технического обслуживания объектов производства и реализации малотоннажного сжиженного природного газа", — отметили в материале.Там уточнили, что тарифная льгота подразумевает освобождение товаров от ввозной таможенной пошлины. "Для ее (льготы. — Прим. ред.) получения участникам внешнеторговой деятельности будет необходимо подтвердить целевое назначение ввозимого оборудования. Порядок такого подтверждения разработает и утвердит Минэнерго. Также Минэнерго обеспечит выдачу подтверждений участникам внешнеторговой деятельности", — добавили в пресс-службе.Как отметили в правительстве, решение направлено на расширение сети малотоннажных производств СПГ, ускорение темпов газификации регионов, замещение нефтепродуктов, используемых в качестве моторного топлива, более экологичным природным газом.

https://ria.ru/20240822/indiya-1967689378.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия