https://ria.ru/20240824/pogoda-1968203174.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 24.08.2024
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачная с прояснениями погода и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T09:00
2024-08-24T09:00
2024-08-24T09:01
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В начале сегодняшнего дня на погоду в столице еще окажет влияние тыловая часть уходящего циклона, затем управление погодой перехватит усиливающийся с запада гребень антициклона. В такой ситуации в Москве и окрестностях облачная с прояснениями погода. В начале дня, местами, преимущественно на северной половине территории возможны небольшие дожди. Максимальная температура воздуха в столице плюс 22 - плюс 24 градуса, в Подмосковье от плюс 20 до плюс 25 градусов тепла", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно немного выше нормы, барометры покажут 740 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20240628/zhara-1956149569.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Синоптик: в Москве в субботу ожидается облачная погода и до 24 градусов тепла