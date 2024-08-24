https://ria.ru/20240824/pogoda-1968203174.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 24.08.2024

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Облачная с прояснениями погода и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T09:00

2024-08-24T09:00

2024-08-24T09:01

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В начале сегодняшнего дня на погоду в столице еще окажет влияние тыловая часть уходящего циклона, затем управление погодой перехватит усиливающийся с запада гребень антициклона. В такой ситуации в Москве и окрестностях облачная с прояснениями погода. В начале дня, местами, преимущественно на северной половине территории возможны небольшие дожди. Максимальная температура воздуха в столице плюс 22 - плюс 24 градуса, в Подмосковье от плюс 20 до плюс 25 градусов тепла", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно немного выше нормы, барометры покажут 740 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20240628/zhara-1956149569.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус