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В Сочи ограничили купание на городских пляжах из-за непогоды - РИА Новости, 24.08.2024
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16:40 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/pljazhi-1968251920.html
В Сочи ограничили купание на городских пляжах из-за непогоды
В Сочи ограничили купание на городских пляжах из-за непогоды - РИА Новости, 24.08.2024
В Сочи ограничили купание на городских пляжах из-за непогоды
Городские пляжи Приморской набережной в Сочи временно закрыли для купания, в море небольшой шторм, а маломерные суда, на которых осуществляются морские... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T16:40
2024-08-24T16:40
сочи
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 24 авг – РИА Новости. Городские пляжи Приморской набережной в Сочи временно закрыли для купания, в море небольшой шторм, а маломерные суда, на которых осуществляются морские прогулки, начали выходить в акваторию после ограничений, передает корреспондент РИА Новости. О комплексе неблагоприятных погодных условиях с 23 по 25 августа, сопровождаемых ливнями, грозой, оползнями, смерчами над морем, ранее предупреждали в краснодарском главке МЧС. В субботу в предгорных районах Сочи и прибрежной части наблюдался сильный ветер, в городе прошёл кратковременный дождь, в связи с чем арендаторы городских пляжей ограничили купание в центре курорта. Вход на пляжи перекрыт сигнальными лентами, над акваторией установили флаги красного цвета и организовали дежурство спасателей. На фоне сильного ветра был ограничен выход маломерных судов в акваторию Сочи, сейчас он возобновлен - туристы продолжают отдых на яхтах и катерах. "Да, море снова открыли, было закрыто, сейчас окрыли", - сказали агентству в кассе морского торгового порта. Непогода внесла коррективы в график международного сочинского аэропорта, экипажи 20 воздушных судов приняли решение уйти на запасные аэродромы из-за сильного ветра и грозового фронта, который, по данным представителя Росавиации, уже отступил. Воздушные суда, улетавшие в соседние города, начинают возвращаться в Сочи, уточняли в Росавиации.
https://ria.ru/20240820/livni-1967218861.html
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сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сочи, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сочи ограничили купание на городских пляжах из-за непогоды

Городские пляжи Приморской набережной в Сочи временно закрыли для купания

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкНабережная в Сочи
Набережная в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Набережная в Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 24 авг – РИА Новости. Городские пляжи Приморской набережной в Сочи временно закрыли для купания, в море небольшой шторм, а маломерные суда, на которых осуществляются морские прогулки, начали выходить в акваторию после ограничений, передает корреспондент РИА Новости.
О комплексе неблагоприятных погодных условиях с 23 по 25 августа, сопровождаемых ливнями, грозой, оползнями, смерчами над морем, ранее предупреждали в краснодарском главке МЧС.
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В субботу в предгорных районах Сочи и прибрежной части наблюдался сильный ветер, в городе прошёл кратковременный дождь, в связи с чем арендаторы городских пляжей ограничили купание в центре курорта. Вход на пляжи перекрыт сигнальными лентами, над акваторией установили флаги красного цвета и организовали дежурство спасателей.
На фоне сильного ветра был ограничен выход маломерных судов в акваторию Сочи, сейчас он возобновлен - туристы продолжают отдых на яхтах и катерах.
«
"Да, море снова открыли, было закрыто, сейчас окрыли", - сказали агентству в кассе морского торгового порта.
Непогода внесла коррективы в график международного сочинского аэропорта, экипажи 20 воздушных судов приняли решение уйти на запасные аэродромы из-за сильного ветра и грозового фронта, который, по данным представителя Росавиации, уже отступил. Воздушные суда, улетавшие в соседние города, начинают возвращаться в Сочи, уточняли в Росавиации.
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СочиФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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