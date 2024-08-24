https://ria.ru/20240824/pljazhi-1968251920.html

В Сочи ограничили купание на городских пляжах из-за непогоды

В Сочи ограничили купание на городских пляжах из-за непогоды - РИА Новости, 24.08.2024

В Сочи ограничили купание на городских пляжах из-за непогоды

Городские пляжи Приморской набережной в Сочи временно закрыли для купания, в море небольшой шторм, а маломерные суда, на которых осуществляются морские... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T16:40

2024-08-24T16:40

2024-08-24T16:40

сочи

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 24 авг – РИА Новости. Городские пляжи Приморской набережной в Сочи временно закрыли для купания, в море небольшой шторм, а маломерные суда, на которых осуществляются морские прогулки, начали выходить в акваторию после ограничений, передает корреспондент РИА Новости. О комплексе неблагоприятных погодных условиях с 23 по 25 августа, сопровождаемых ливнями, грозой, оползнями, смерчами над морем, ранее предупреждали в краснодарском главке МЧС. В субботу в предгорных районах Сочи и прибрежной части наблюдался сильный ветер, в городе прошёл кратковременный дождь, в связи с чем арендаторы городских пляжей ограничили купание в центре курорта. Вход на пляжи перекрыт сигнальными лентами, над акваторией установили флаги красного цвета и организовали дежурство спасателей. На фоне сильного ветра был ограничен выход маломерных судов в акваторию Сочи, сейчас он возобновлен - туристы продолжают отдых на яхтах и катерах. "Да, море снова открыли, было закрыто, сейчас окрыли", - сказали агентству в кассе морского торгового порта. Непогода внесла коррективы в график международного сочинского аэропорта, экипажи 20 воздушных судов приняли решение уйти на запасные аэродромы из-за сильного ветра и грозового фронта, который, по данным представителя Росавиации, уже отступил. Воздушные суда, улетавшие в соседние города, начинают возвращаться в Сочи, уточняли в Росавиации.

https://ria.ru/20240820/livni-1967218861.html

https://ria.ru/20240731/poteplenie-1963059799.html

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)