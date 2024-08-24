https://ria.ru/20240824/perepiska-1968193535.html

Верховный суд признал право на компенсацию за отказ заключенным в переписке

Верховный суд признал право на компенсацию за отказ заключенным в переписке - РИА Новости, 24.08.2024

Верховный суд признал право на компенсацию за отказ заключенным в переписке

Верховный суд РФ признал право на выплату компенсации заключенным, которым отказали в праве на переписку, говорится в определении судебной коллегии по... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T06:09

2024-08-24T06:09

2024-08-24T06:09

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Верховный суд РФ признал право на выплату компенсации заключенным, которым отказали в праве на переписку, говорится в определении судебной коллегии по гражданским делам. Прецедентом стала жалоба одного из обвиняемых, дело которого о хищении расследовало ГСУ СК РФ. Он попросил разрешить ему переписываться со знакомым, который содержался в другом СИЗО по совершенно другому делу. Следователь отказал ему. Тогда арестант подал на него в суд и выиграл - Басманный суд Москвы посчитал, что переписка никак не повлияет на расследование, признал действия следователя незаконными и обязал его устранить нарушение. Но исполнить решение суда следователь не успел - дело уже было передано на рассмотрение в суд и теперь только судья мог разрешить или запретить переписку. Тогда обвиняемый обратился в суд с требованием компенсации морального вреда за отказ в переписке. Суды трех инстанций отказали, но на его сторону встал Верховный суд РФ, который признал право на компенсацию, отменил решения об отказе и направил дело на пересмотр. "Государство должно способствовать укреплению законности в деятельности органов государственной власти, а также защищать граждан, пострадавших от незаконных действий органов государственной власти и их должностных лиц... Право на переписку относится к неимущественным правам, нарушение которых влечет право на компенсацию морального вреда, причиненного нравственными страданиями", - говорится в определении суда.

https://ria.ru/20240821/sud-1967509657.html

https://ria.ru/20240813/vs-1965865159.html

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россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)