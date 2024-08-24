https://ria.ru/20240824/perepiska-1968193535.html
Верховный суд признал право на компенсацию за отказ заключенным в переписке
Верховный суд признал право на компенсацию за отказ заключенным в переписке - РИА Новости, 24.08.2024
Верховный суд признал право на компенсацию за отказ заключенным в переписке
Верховный суд РФ признал право на выплату компенсации заключенным, которым отказали в праве на переписку, говорится в определении судебной коллегии по... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T06:09
2024-08-24T06:09
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Верховный суд РФ признал право на выплату компенсации заключенным, которым отказали в праве на переписку, говорится в определении судебной коллегии по гражданским делам. Прецедентом стала жалоба одного из обвиняемых, дело которого о хищении расследовало ГСУ СК РФ. Он попросил разрешить ему переписываться со знакомым, который содержался в другом СИЗО по совершенно другому делу. Следователь отказал ему. Тогда арестант подал на него в суд и выиграл - Басманный суд Москвы посчитал, что переписка никак не повлияет на расследование, признал действия следователя незаконными и обязал его устранить нарушение. Но исполнить решение суда следователь не успел - дело уже было передано на рассмотрение в суд и теперь только судья мог разрешить или запретить переписку. Тогда обвиняемый обратился в суд с требованием компенсации морального вреда за отказ в переписке. Суды трех инстанций отказали, но на его сторону встал Верховный суд РФ, который признал право на компенсацию, отменил решения об отказе и направил дело на пересмотр. "Государство должно способствовать укреплению законности в деятельности органов государственной власти, а также защищать граждан, пострадавших от незаконных действий органов государственной власти и их должностных лиц... Право на переписку относится к неимущественным правам, нарушение которых влечет право на компенсацию морального вреда, причиненного нравственными страданиями", - говорится в определении суда.
https://ria.ru/20240821/sud-1967509657.html
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россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Верховный суд признал право на компенсацию за отказ заключенным в переписке
Верховный суд РФ признал право на компенсацию за отказ заключенным в переписке
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Верховный суд РФ признал право на выплату компенсации заключенным, которым отказали в праве на переписку, говорится в определении судебной коллегии по гражданским делам.
Прецедентом стала жалоба одного из обвиняемых, дело которого о хищении расследовало ГСУ СК
РФ. Он попросил разрешить ему переписываться со знакомым, который содержался в другом СИЗО по совершенно другому делу. Следователь отказал ему. Тогда арестант подал на него в суд и выиграл - Басманный суд Москвы
посчитал, что переписка никак не повлияет на расследование, признал действия следователя незаконными и обязал его устранить нарушение. Но исполнить решение суда следователь не успел - дело уже было передано на рассмотрение в суд и теперь только судья мог разрешить или запретить переписку.
Тогда обвиняемый обратился в суд с требованием компенсации морального вреда за отказ в переписке. Суды трех инстанций отказали, но на его сторону встал Верховный суд РФ, который признал право на компенсацию, отменил решения об отказе и направил дело на пересмотр.
"Государство должно способствовать укреплению законности в деятельности органов государственной власти, а также защищать граждан, пострадавших от незаконных действий органов государственной власти и их должностных лиц... Право на переписку относится к неимущественным правам, нарушение которых влечет право на компенсацию морального вреда, причиненного нравственными страданиями", - говорится в определении суда.