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В новый пакет американской помощи Украине вошли ракеты для HIMARS
В новый пакет американской помощи Украине вошли ракеты для HIMARS - РИА Новости, 24.08.2024
В новый пакет американской помощи Украине вошли ракеты для HIMARS
США в рамках очередного пакета военной помощи Украине на 125 миллионов долларов передадут союзникам в том числе ракеты для РСЗО HIMARS, 155-миллиметровые... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T03:47
2024-08-24T03:47
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НЬЮ-ЙОРК, 24 авг – РИА Новости. США в рамках очередного пакета военной помощи Украине на 125 миллионов долларов передадут союзникам в том числе ракеты для РСЗО HIMARS, 155-миллиметровые снаряды и противотанковые комплексы Javelin, сообщили в Пентагоне. По информации американского оборонного ведомства, в новую партию помощи Киеву вошло медицинское оборудование (какое именно – неизвестно), комплексы Javelin и AT-4, 155- и 150-миллиметровые снаряды, боеприпасы для HIMARS. Кроме того, США передадут Украине оборудование и боеприпасы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами и машины скорой помощи повышенной мобильности (HMMWV). Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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украина, сша, россия, сергей лавров, нато, министерство обороны сша, в мире
Украина, США, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США, В мире
В новый пакет американской помощи Украине вошли ракеты для HIMARS
Пентагон: в новый пакет помощи Киеву на $125 миллионов вошли ракеты для HIMARS