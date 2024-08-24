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Более 150 тысяч ярославцев приняли участие в патриотических мероприятиях - РИА Новости, 24.08.2024
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09:05 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/patriotizm-1968203771.html
Более 150 тысяч ярославцев приняли участие в патриотических мероприятиях
Более 150 тысяч ярославцев приняли участие в патриотических мероприятиях - РИА Новости, 24.08.2024
Более 150 тысяч ярославцев приняли участие в патриотических мероприятиях
Более 150 тысяч жителей Ярославской области приняли участие в мероприятиях патриотической направленности в 2024 году, сообщает областное правительство. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T09:05
2024-08-24T09:05
общество
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Более 150 тысяч жителей Ярославской области приняли участие в мероприятиях патриотической направленности в 2024 году, сообщает областное правительство. Сообщается, что в регионе благодаря активной работе молодёжного блока правительства области растет число участников патриотических движений. Также развивается инфраструктура добровольческих организаций в рамках деятельности регионального Центра развития добровольчества. "Одним из ключевых патриотических движений является общероссийская акция #МыВместе, которая объединяет неравнодушных граждан. Важное направление регионального штаба этой акции – помощь участникам СВО и их семьям, эта работа находится на контроле у губернатора Ярославской области Михаила Евраева", – отметила заместитель председателя правительства области Вера Даргель. По словам Даргель, в настоящее время региональным штабом акции выполнена 1171 заявка от участников СВО и их семей, а в пунктах приема собрали 437 тонн гуманитарной помощи. Также на международную премию #МыВместе в 2024 году направлено в 1,5 раза больше заявок, чем в 2023 году. "По данным правительства области, в мероприятиях патриотической направленности за прошедшие полгода приняли участие более 150 тысяч жителей региона", - говорится в сообщении. Активно развивается региональный проект "Юный динамовец", который реализуется совместными усилиями физкультурно-спортивного общества "Динамо" и правительства Ярославской области. Помимо развития в спорте, молодые участники знакомятся с деятельностью силовых структур региона – семь выпускников проекта прошлого года решили связать свою жизнь со служением Отечеству. В этом году по инициативе правительства региона открыт Музей специальной военной операции на базе регионального отделения государственного фонда "Защитники Отечества". Музей посетили ветераны боевых действий, семьи военнослужащих, учащиеся вузов. За период действия музея проведено свыше 50 экскурсий для более чем 1500 жителей и гостей региона, отмечают в областном правительстве.
https://ria.ru/20231214/festival-1915911930.html
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общество, ярославская область
Общество, Ярославская область
Более 150 тысяч ярославцев приняли участие в патриотических мероприятиях

Более 150 тысяч ярославцев приняли участие в патриотических акциях в 2024 году

© РИА Новости / Мария СеливановаШоу-макет Золотое кольцо в Ярославле
Шоу-макет Золотое кольцо в Ярославле - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Мария Селиванова
Шоу-макет Золотое кольцо в Ярославле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Более 150 тысяч жителей Ярославской области приняли участие в мероприятиях патриотической направленности в 2024 году, сообщает областное правительство.
Сообщается, что в регионе благодаря активной работе молодёжного блока правительства области растет число участников патриотических движений. Также развивается инфраструктура добровольческих организаций в рамках деятельности регионального Центра развития добровольчества.
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"Одним из ключевых патриотических движений является общероссийская акция #МыВместе, которая объединяет неравнодушных граждан. Важное направление регионального штаба этой акции – помощь участникам СВО и их семьям, эта работа находится на контроле у губернатора Ярославской области Михаила Евраева", – отметила заместитель председателя правительства области Вера Даргель.
По словам Даргель, в настоящее время региональным штабом акции выполнена 1171 заявка от участников СВО и их семей, а в пунктах приема собрали 437 тонн гуманитарной помощи. Также на международную премию #МыВместе в 2024 году направлено в 1,5 раза больше заявок, чем в 2023 году.
"По данным правительства области, в мероприятиях патриотической направленности за прошедшие полгода приняли участие более 150 тысяч жителей региона", - говорится в сообщении. Активно развивается региональный проект "Юный динамовец", который реализуется совместными усилиями физкультурно-спортивного общества "Динамо" и правительства Ярославской области. Помимо развития в спорте, молодые участники знакомятся с деятельностью силовых структур региона – семь выпускников проекта прошлого года решили связать свою жизнь со служением Отечеству.
В этом году по инициативе правительства региона открыт Музей специальной военной операции на базе регионального отделения государственного фонда "Защитники Отечества". Музей посетили ветераны боевых действий, семьи военнослужащих, учащиеся вузов. За период действия музея проведено свыше 50 экскурсий для более чем 1500 жителей и гостей региона, отмечают в областном правительстве.
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