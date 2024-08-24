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ВС России готовы дать сокрушительный отпор ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 24.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:45 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/otpor-1968245113.html
ВС России готовы дать сокрушительный отпор ВСУ на Херсонском направлении
ВС России готовы дать сокрушительный отпор ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 24.08.2024
ВС России готовы дать сокрушительный отпор ВСУ на Херсонском направлении
Российские войска находятся в полной готовности на случай нападения украинских боевиков с Черного моря на херсонском направлении, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T15:45
2024-08-24T15:45
специальная военная операция на украине
в мире
черное море
херсонская область
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Российские войска находятся в полной готовности на случай нападения украинских боевиков с Черного моря на херсонском направлении, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко. Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ с западной техникой готовятся к нападению с Черного моря на херсонском направлении 24 августа. По его словам, враг намерен предпринять высадку со стороны Черного моря и Днепро-Бугского лимана на Тендровскую и Кинбурнскую. Координацией плана занимаются силы специальных операций НАТО. "Наши военные продолжают находиться в полной готовности, чтобы дать противнику сокрушительный отпор", - сказал Василенко агентству. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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черное море
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Поражение танка ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет"
Минобороны России показало кадры поражения танка ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет" в приграничном районе Курской области
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в мире, черное море, херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черное море, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, НАТО
ВС России готовы дать сокрушительный отпор ВСУ на Херсонском направлении

ВС России находятся в полной готовности на случай нападения ВСУ с Черного моря

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Российские войска находятся в полной готовности на случай нападения украинских боевиков с Черного моря на херсонском направлении, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.
Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ с западной техникой готовятся к нападению с Черного моря на херсонском направлении 24 августа. По его словам, враг намерен предпринять высадку со стороны Черного моря и Днепро-Бугского лимана на Тендровскую и Кинбурнскую. Координацией плана занимаются силы специальных операций НАТО.
«
"Наши военные продолжают находиться в полной готовности, чтобы дать противнику сокрушительный отпор", - сказал Василенко агентству.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
WP: США готовят новое решение по Украине из-за атаки ВСУ на Курскую область
Вчера, 08:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧерное мореХерсонская областьРоссияВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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