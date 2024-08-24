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Власти Новороссийска просят воздержаться от плавания из-за непогоды
Власти Новороссийска просят воздержаться от плавания из-за непогоды - РИА Новости, 24.08.2024
Власти Новороссийска просят воздержаться от плавания из-за непогоды
Власти Новороссийска рекомендуют воздержаться от плавания на катамаранах, сапах, надувных кругах и матрацах из-за непогоды, сообщили в управлении курортов и... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T18:11
2024-08-24T18:11
2024-08-24T18:11
новороссийск
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КРАСНОДАР, 24 авг – РИА Новости. Власти Новороссийска рекомендуют воздержаться от плавания на катамаранах, сапах, надувных кругах и матрацах из-за непогоды, сообщили в управлении курортов и туризма города. "В связи с ухудшением погодных условий управление курортов и туризма настоятельно рекомендует воздержаться от нахождения в море на любых плавательных средствах: катамаранах, сап-досках, надувных кругах и матрацах", - говорится в сообщении. Синоптики прогнозируют на Кубани ливень, град и ветер до 25 метров в секунду, штормовое предупреждение действует с воскресенья до понедельника, по данным краевого ГУМЧС.
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новороссийск, россия
Власти Новороссийска просят воздержаться от плавания из-за непогоды
Власти Новороссийска просят воздержаться от плавания на матрацах в непогоду