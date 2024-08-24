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СМИ: в результате нападения с ножом в Германии пострадали восемь человек - РИА Новости, 24.08.2024
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07:50 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/napadenie-1968198116.html
СМИ: в результате нападения с ножом в Германии пострадали восемь человек
СМИ: в результате нападения с ножом в Германии пострадали восемь человек - РИА Новости, 24.08.2024
СМИ: в результате нападения с ножом в Германии пострадали восемь человек
По меньшей мере восемь человек числятся пострадавшими в результате атаки мужчины с ножом в немецком городе Золинген, поиски нападавшего продолжаются передает... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T07:50
2024-08-24T07:50
в мире
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. По меньшей мере восемь человек числятся пострадавшими в результате атаки мужчины с ножом в немецком городе Золинген, поиски нападавшего продолжаются передает агентство Рейтер со ссылкой на местную полицию. Ранее СМИ сообщили о гибели трех человек в результате нападения на местном фестивале. "Немецкая полиция заявила в субботу, что они все еще ищут неизвестного нападавшего спустя несколько часов после того, как преступник убил троих и ранил других в результате нападения с ножом на фестивале в западном городе Золинген. Полиция сообщила в заявлении утром в субботу, что восемь человек получили ранения, пятеро из них - серьезные", - говорится в сообщении агентства.
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в мире
В мире
СМИ: в результате нападения с ножом в Германии пострадали восемь человек

Reuters: при нападении с ножом в немецком Золингене пострадали восемь человек

© AP Photo / dpa,Uwe AnspachСкорая помощь в Германии
Скорая помощь в Германии - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© AP Photo / dpa,Uwe Anspach
Скорая помощь в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. По меньшей мере восемь человек числятся пострадавшими в результате атаки мужчины с ножом в немецком городе Золинген, поиски нападавшего продолжаются передает агентство Рейтер со ссылкой на местную полицию.
Ранее СМИ сообщили о гибели трех человек в результате нападения на местном фестивале.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
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21 августа, 16:11
"Немецкая полиция заявила в субботу, что они все еще ищут неизвестного нападавшего спустя несколько часов после того, как преступник убил троих и ранил других в результате нападения с ножом на фестивале в западном городе Золинген. Полиция сообщила в заявлении утром в субботу, что восемь человек получили ранения, пятеро из них - серьезные", - говорится в сообщении агентства.
 
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