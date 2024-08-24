https://ria.ru/20240824/napadenie-1968198116.html

СМИ: в результате нападения с ножом в Германии пострадали восемь человек

СМИ: в результате нападения с ножом в Германии пострадали восемь человек - РИА Новости, 24.08.2024

СМИ: в результате нападения с ножом в Германии пострадали восемь человек

По меньшей мере восемь человек числятся пострадавшими в результате атаки мужчины с ножом в немецком городе Золинген, поиски нападавшего продолжаются передает... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T07:50

2024-08-24T07:50

2024-08-24T07:50

в мире

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. По меньшей мере восемь человек числятся пострадавшими в результате атаки мужчины с ножом в немецком городе Золинген, поиски нападавшего продолжаются передает агентство Рейтер со ссылкой на местную полицию. Ранее СМИ сообщили о гибели трех человек в результате нападения на местном фестивале. "Немецкая полиция заявила в субботу, что они все еще ищут неизвестного нападавшего спустя несколько часов после того, как преступник убил троих и ранил других в результате нападения с ножом на фестивале в западном городе Золинген. Полиция сообщила в заявлении утром в субботу, что восемь человек получили ранения, пятеро из них - серьезные", - говорится в сообщении агентства.

https://ria.ru/20240821/kuban-1967589510.html

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в мире