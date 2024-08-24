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Москалькова заявила, что продолжит работу по возвращению военнопленных - РИА Новости, 24.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:33 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/moskalkova-1968251067.html
Москалькова заявила, что продолжит работу по возвращению военнопленных
Москалькова заявила, что продолжит работу по возвращению военнопленных - РИА Новости, 24.08.2024
Москалькова заявила, что продолжит работу по возвращению военнопленных
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале поздравила родных и близких российских военнослужащих, которые вернулись на... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T16:33
2024-08-24T16:33
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
татьяна москалькова
вооруженные силы украины
общество
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале поздравила родных и близких российских военнослужащих, которые вернулись на Родину из украинского плена, и заявила, что продолжит работу по участию в возвращении военнопленных в Россию. В субботу Минобороны РФ сообщило, что Россия вернула 115 военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, передав Украине взамен 115 военнопленных ВСУ. "Искренне поздравляю матерей и жен, отцов и братьев, друзей наших военнослужащих, которые вернулись на Родину! Сейчас им предстоит реабилитация, при необходимости - прохождение лечения… Со своей стороны будем продолжать работу по участию в возвращении (из плена - ред.) военнослужащих на Родину", - написала Москалькова. Федеральный омбудсмен отметила, что сотрудники ее аппарата ежедневно были на связи с родственниками российских военных, которые обратились к уполномоченному за помощью.
https://ria.ru/20240820/vsu-1967342413.html
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россия, курская область, украина, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины, Общество
Москалькова заявила, что продолжит работу по возвращению военнопленных

Москалькова пообещала продолжить работу по возвращению российских военнопленных

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале поздравила родных и близких российских военнослужащих, которые вернулись на Родину из украинского плена, и заявила, что продолжит работу по участию в возвращении военнопленных в Россию.
В субботу Минобороны РФ сообщило, что Россия вернула 115 военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, передав Украине взамен 115 военнопленных ВСУ.
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"Искренне поздравляю матерей и жен, отцов и братьев, друзей наших военнослужащих, которые вернулись на Родину! Сейчас им предстоит реабилитация, при необходимости - прохождение лечения… Со своей стороны будем продолжать работу по участию в возвращении (из плена - ред.) военнослужащих на Родину", - написала Москалькова.
Федеральный омбудсмен отметила, что сотрудники ее аппарата ежедневно были на связи с родственниками российских военных, которые обратились к уполномоченному за помощью.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаТатьяна МоскальковаВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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