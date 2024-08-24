https://ria.ru/20240824/moskalkova-1968251067.html

Москалькова заявила, что продолжит работу по возвращению военнопленных

Москалькова заявила, что продолжит работу по возвращению военнопленных - РИА Новости, 24.08.2024

Москалькова заявила, что продолжит работу по возвращению военнопленных

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале поздравила родных и близких российских военнослужащих, которые вернулись на... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T16:33

2024-08-24T16:33

2024-08-24T16:33

специальная военная операция на украине

россия

курская область

украина

татьяна москалькова

вооруженные силы украины

общество

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале поздравила родных и близких российских военнослужащих, которые вернулись на Родину из украинского плена, и заявила, что продолжит работу по участию в возвращении военнопленных в Россию. В субботу Минобороны РФ сообщило, что Россия вернула 115 военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, передав Украине взамен 115 военнопленных ВСУ. "Искренне поздравляю матерей и жен, отцов и братьев, друзей наших военнослужащих, которые вернулись на Родину! Сейчас им предстоит реабилитация, при необходимости - прохождение лечения… Со своей стороны будем продолжать работу по участию в возвращении (из плена - ред.) военнослужащих на Родину", - написала Москалькова. Федеральный омбудсмен отметила, что сотрудники ее аппарата ежедневно были на связи с родственниками российских военных, которые обратились к уполномоченному за помощью.

https://ria.ru/20240820/vsu-1967342413.html

https://ria.ru/20240822/vsu-1967833482.html

россия

курская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курская область, украина, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, общество