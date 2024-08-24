https://ria.ru/20240824/moshennichestvo-1968280248.html

В Курской области появились новые схемы мошенничества с помощью полиса ОМС

В Курской области появились новые схемы мошенничества с помощью полиса ОМС - РИА Новости, 24.08.2024

В Курской области появились новые схемы мошенничества с помощью полиса ОМС

Появились новые схемы мошенничества с помощью полиса ОМС в Курской области, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР). РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T20:40

2024-08-24T20:40

2024-08-24T20:40

общество

курская область

владимир кошелев

госдума рф

лдпр

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Появились новые схемы мошенничества с помощью полиса ОМС в Курской области, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР). "Теперь мошенники начали обманывать жителей Курской области с помощью нового фейка. Злоумышленники рассказывают о замене полиса ОМС. Таким образом они пытаются выудить у людей персональные данные. Так, ни волонтеры, ни спасатели, ни любые другие официальные органы власти никогда не запрашивают подобной информации", - сказал он. По словам Кошелева, сначала граждане разных регионов страны получали SMS-сообщения с предложением об экстренном вывозе их родных и близких из Курской области за деньги. Аферисты заявляли, что они волонтеры, помогают с эвакуацией и у них есть информация о родственниках, которую они готовы предоставить за "символическую" плату в размере от 15 тысяч рублей, после оплаты "волонтеры" исчезают. По мнению депутата, судебные процессы над киберпреступниками и телефонными мошенниками следует сделать гласными и публичными. "Вся страна должна увидеть лица таких "анонимусов" и услышать их признания в содеянном", - заключил он.

https://ria.ru/20240818/moshenniki-1966828777.html

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общество, курская область, владимир кошелев, госдума рф, лдпр