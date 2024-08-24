https://ria.ru/20240824/moldaviya-1968249831.html
На Шерпенском плацдарме прошла акция памяти
На Шерпенском плацдарме прошла акция памяти - РИА Новости, 24.08.2024
На Шерпенском плацдарме прошла акция памяти
На мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм", где проходили кровопролитные бои по освобождению Молдавии от фашистских войск, состоялась церемония возложения... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T16:25
2024-08-24T16:25
2024-08-24T16:25
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КИШИНЕВ, 24 авг - РИА Новости. На мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм", где проходили кровопролитные бои по освобождению Молдавии от фашистских войск, состоялась церемония возложения цветов в память о погибших, передаёт корреспондент РИА Новости. Ранее в Кишиневе прошел марш, приуроченный к 80-летию освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков. Колонна прошла от памятника освобождения Кишинёва до мемориала воинской славы "Вечность", посвященного героям Великой Отечественной войны. Жители Кишинева возложили цветы к Вечному огню в память об освобождении города от немецко-фашистских захватчиков. Среди тех, кто отдал дань памяти, был посол России в Молдавии Олег Васнецов, представители оппозиционных сил страны, депутаты парламента от Партии коммунистов экс-президент Молдавии Владимир Воронин, а также депутат от Партии коммунистов Диана Караман, парламентарии от блока "Победа" Марина Таубер, Василий Боля, Регина Апостолова, Вадим Фотеску, экс-премьер Василий Тарлев. Они же приняли участие и в акции на Шерпенском плацдарме. "Шерпенский плацдарм, обильно политый кровью солдат и офицеров во время Великой Отечественной войны, стал святым, сакральным местом. Сегодня в память о тех событиях, мы чтим и вспоминаем героев той войны, павших здесь, героев многонационального советского народа, потерявшего 27 миллионов жизней во имя свободы", - сказал Васнецов на торжественной церемонии на мемориале "Шерпенский плацдарм". Память павших собравшиеся почтили минутой молчания. Датой освобождения Молдавской ССР от фашистского режима считается 24 августа 1944 года - Ясско-Кишиневская операция. Мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм", где проходили в августе 1944 года основные бои Ясско-Кишиневской операции, был открыт 22 августа 2004 года - накануне отмечающегося 24 августа 60-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков. Шерпенский плацдарм — стратегический плацдарм на правом берегу Днестра в районе села Шерпены к востоку от Кишинева, освобожденный весной 1944 года войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов во время Ясско-Кишиневской наступательной операции. По официальным данным, в боях за него погибли 11,6 тысячи человек. Но историки уверяют, что из-за частой ротации войск количество погибших сложно определить, и их число однозначно больше, чем известно. Мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм" был открыт 22 августа 2004 года - накануне отмечающегося 24 августа 60-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.
https://ria.ru/20240824/moldavija-1968215911.html
https://ria.ru/20240622/kishinev-1954665656.html
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РИА Новости
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в мире, молдавия, кишинев, россия, владимир воронин, марина таубер, василий боля
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Владимир Воронин, Марина Таубер, Василий Боля
На Шерпенском плацдарме прошла акция памяти
На Шерпенском плацдарме прошла акция в честь освобождения Молдавии от фашизма
КИШИНЕВ, 24 авг - РИА Новости. На мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм", где проходили кровопролитные бои по освобождению Молдавии от фашистских войск, состоялась церемония возложения цветов в память о погибших, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ранее в Кишиневе
прошел марш, приуроченный к 80-летию освобождения Молдавии
от немецко-фашистских захватчиков. Колонна прошла от памятника освобождения Кишинёва до мемориала воинской славы "Вечность", посвященного героям Великой Отечественной войны. Жители Кишинева возложили цветы к Вечному огню в память об освобождении города от немецко-фашистских захватчиков. Среди тех, кто отдал дань памяти, был посол России
в Молдавии Олег Васнецов, представители оппозиционных сил страны, депутаты парламента от Партии коммунистов экс-президент Молдавии Владимир Воронин
, а также депутат от Партии коммунистов Диана Караман, парламентарии от блока "Победа" Марина Таубер
, Василий Боля
, Регина Апостолова, Вадим Фотеску, экс-премьер Василий Тарлев. Они же приняли участие и в акции на Шерпенском плацдарме.
"Шерпенский плацдарм, обильно политый кровью солдат и офицеров во время Великой Отечественной войны, стал святым, сакральным местом. Сегодня в память о тех событиях, мы чтим и вспоминаем героев той войны, павших здесь, героев многонационального советского народа, потерявшего 27 миллионов жизней во имя свободы", - сказал Васнецов на торжественной церемонии на мемориале "Шерпенский плацдарм".
Память павших собравшиеся почтили минутой молчания.
Датой освобождения Молдавской ССР от фашистского режима считается 24 августа 1944 года - Ясско-Кишиневская операция. Мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм", где проходили в августе 1944 года основные бои Ясско-Кишиневской операции, был открыт 22 августа 2004 года - накануне отмечающегося 24 августа 60-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.
Шерпенский плацдарм — стратегический плацдарм на правом берегу Днестра
в районе села Шерпены к востоку от Кишинева, освобожденный весной 1944 года войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов во время Ясско-Кишиневской наступательной операции. По официальным данным, в боях за него погибли 11,6 тысячи человек. Но историки уверяют, что из-за частой ротации войск количество погибших сложно определить, и их число однозначно больше, чем известно. Мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм" был открыт 22 августа 2004 года - накануне отмечающегося 24 августа 60-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.