https://ria.ru/20240824/moldaviya-1968249831.html

На Шерпенском плацдарме прошла акция памяти

На Шерпенском плацдарме прошла акция памяти - РИА Новости, 24.08.2024

На Шерпенском плацдарме прошла акция памяти

На мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм", где проходили кровопролитные бои по освобождению Молдавии от фашистских войск, состоялась церемония возложения... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T16:25

2024-08-24T16:25

2024-08-24T16:25

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КИШИНЕВ, 24 авг - РИА Новости. На мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм", где проходили кровопролитные бои по освобождению Молдавии от фашистских войск, состоялась церемония возложения цветов в память о погибших, передаёт корреспондент РИА Новости. Ранее в Кишиневе прошел марш, приуроченный к 80-летию освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков. Колонна прошла от памятника освобождения Кишинёва до мемориала воинской славы "Вечность", посвященного героям Великой Отечественной войны. Жители Кишинева возложили цветы к Вечному огню в память об освобождении города от немецко-фашистских захватчиков. Среди тех, кто отдал дань памяти, был посол России в Молдавии Олег Васнецов, представители оппозиционных сил страны, депутаты парламента от Партии коммунистов экс-президент Молдавии Владимир Воронин, а также депутат от Партии коммунистов Диана Караман, парламентарии от блока "Победа" Марина Таубер, Василий Боля, Регина Апостолова, Вадим Фотеску, экс-премьер Василий Тарлев. Они же приняли участие и в акции на Шерпенском плацдарме. "Шерпенский плацдарм, обильно политый кровью солдат и офицеров во время Великой Отечественной войны, стал святым, сакральным местом. Сегодня в память о тех событиях, мы чтим и вспоминаем героев той войны, павших здесь, героев многонационального советского народа, потерявшего 27 миллионов жизней во имя свободы", - сказал Васнецов на торжественной церемонии на мемориале "Шерпенский плацдарм". Память павших собравшиеся почтили минутой молчания. Датой освобождения Молдавской ССР от фашистского режима считается 24 августа 1944 года - Ясско-Кишиневская операция. Мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм", где проходили в августе 1944 года основные бои Ясско-Кишиневской операции, был открыт 22 августа 2004 года - накануне отмечающегося 24 августа 60-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков. Шерпенский плацдарм — стратегический плацдарм на правом берегу Днестра в районе села Шерпены к востоку от Кишинева, освобожденный весной 1944 года войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов во время Ясско-Кишиневской наступательной операции. По официальным данным, в боях за него погибли 11,6 тысячи человек. Но историки уверяют, что из-за частой ротации войск количество погибших сложно определить, и их число однозначно больше, чем известно. Мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм" был открыт 22 августа 2004 года - накануне отмечающегося 24 августа 60-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.

https://ria.ru/20240824/moldavija-1968215911.html

https://ria.ru/20240622/kishinev-1954665656.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, кишинев, россия, владимир воронин, марина таубер, василий боля