https://ria.ru/20240824/minoborony-1968239495.html
Минобороны показало кадры поражения танка ВСУ боеприпасом "Ланцет"
Минобороны показало кадры поражения танка ВСУ боеприпасом "Ланцет" - РИА Новости, 24.08.2024
Минобороны показало кадры поражения танка ВСУ боеприпасом "Ланцет"
Минобороны России опубликовало кадры поражения танка ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет" в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T15:00
2024-08-24T15:00
2024-08-24T15:07
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры поражения танка ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет" в приграничном районе Курской области. "В ходе разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск "Север" выявили движение танка ВСУ в лесистой местности в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по танку противника. "В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса "Ланцет" танк боевиков ВСУ был поражен, что подтвердилось кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20240824/kurskoe-1968233989.html
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Поражение танка ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет"
Минобороны России показало кадры поражения танка ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет" в приграничном районе Курской области
2024-08-24T15:00
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Возвращение российских пленных. Кадры Минобороны
Минобороны показало видео возвращения российских пленных
2024-08-24T15:00
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россия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало кадры поражения танка ВСУ боеприпасом "Ланцет"
Минобороны опубликовало видео поражения танка ВСУ "Ланцетом" в Курской области