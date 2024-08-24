https://ria.ru/20240824/minoborony-1968229287.html

Группировка "Днепр" уничтожила более 65 солдат ВСУ

Группировка "Днепр" уничтожила более 65 солдат ВСУ - РИА Новости, 24.08.2024

Группировка "Днепр" уничтожила более 65 солдат ВСУ

Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 65 боевиков ВСУ, 155 мм орудие М198 производства США, 122-мм гаубицу Д-30 и две станции РЭБ,... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T13:40

2024-08-24T13:40

2024-08-24T13:51

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

в мире

вооруженные силы украины

безопасность

сша

херсонская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967859756_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_7e8850d1f6d71eb92ef47940f4cbc09c.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 65 боевиков ВСУ, 155 мм орудие М198 производства США, 122-мм гаубицу Д-30 и две станции РЭБ, сообщает в субботу Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 39-й бригады береговой обороны и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ивановка, Токаревка Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области. Потери противника составили более 65-ти военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, 155 мм орудие М198 производства США, 122 мм гаубица Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240824/reshenie-1968209346.html

запорожская область

россия

сша

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, россия, в мире, вооруженные силы украины, безопасность, сша, херсонская область