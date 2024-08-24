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Группировка "Днепр" уничтожила более 65 солдат ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила более 65 солдат ВСУ - РИА Новости, 24.08.2024
Группировка "Днепр" уничтожила более 65 солдат ВСУ
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 65 боевиков ВСУ, 155 мм орудие М198 производства США, 122-мм гаубицу Д-30 и две станции РЭБ,... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T13:40
2024-08-24T13:40
2024-08-24T13:51
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 65 боевиков ВСУ, 155 мм орудие М198 производства США, 122-мм гаубицу Д-30 и две станции РЭБ, сообщает в субботу Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 39-й бригады береговой обороны и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ивановка, Токаревка Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области. Потери противника составили более 65-ти военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, 155 мм орудие М198 производства США, 122 мм гаубица Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Группировка "Днепр" уничтожила более 65 солдат ВСУ
Минобороны: ВСУ потеряли более 65 военных в зоне действий "Днепра"