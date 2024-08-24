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Группировка "Днепр" уничтожила более 65 солдат ВСУ - РИА Новости, 24.08.2024
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13:40 24.08.2024 (обновлено: 13:51 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/minoborony-1968229287.html
Группировка "Днепр" уничтожила более 65 солдат ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила более 65 солдат ВСУ - РИА Новости, 24.08.2024
Группировка "Днепр" уничтожила более 65 солдат ВСУ
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 65 боевиков ВСУ, 155 мм орудие М198 производства США, 122-мм гаубицу Д-30 и две станции РЭБ,... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T13:40
2024-08-24T13:51
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запорожская область
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вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 65 боевиков ВСУ, 155 мм орудие М198 производства США, 122-мм гаубицу Д-30 и две станции РЭБ, сообщает в субботу Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 39-й бригады береговой обороны и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ивановка, Токаревка Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области. Потери противника составили более 65-ти военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, 155 мм орудие М198 производства США, 122 мм гаубица Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, В мире, Вооруженные силы Украины, Безопасность, США, Херсонская область
Группировка "Днепр" уничтожила более 65 солдат ВСУ

Минобороны: ВСУ потеряли более 65 военных в зоне действий "Днепра"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 65 боевиков ВСУ, 155 мм орудие М198 производства США, 122-мм гаубицу Д-30 и две станции РЭБ, сообщает в субботу Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 39-й бригады береговой обороны и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ивановка, Токаревка Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области. Потери противника составили более 65-ти военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, 155 мм орудие М198 производства США, 122 мм гаубица Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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