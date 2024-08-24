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Двое раненых после обстрела Белгородской области обратились за медпомощью

Двое раненых после обстрела Белгородской области обратились за медпомощью - РИА Новости, 24.08.2024

Двое раненых после обстрела Белгородской области обратились за медпомощью

Ещё двое раненых обратились за медицинской помощью после обстрела Белгородской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T01:09

2024-08-24T01:09

2024-08-24T01:09

специальная военная операция на украине

белгородская область

шебекино

белгородский район

происшествия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Ещё двое раненых обратились за медицинской помощью после обстрела Белгородской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В 18.07 мск в пятницу губернатор сообщил, что украинские войска обстреляли и атаковали беспилотниками сразу пять сел в трех приграничных районах Белгородской области. В 20.15 мск он добавил, что еще шесть населённых пунктов региона подверглись атакам ВСУ, в городе Шебекино средства ПВО отразили воздушную атаку. "Ещё двое раненых обратились за медицинской помощью. Жительница села Ржевка Шебекинского городского округа, у которой был повреждён дом в результате вечернего обстрела села, почувствовав недомогание, вызвала скорую помощь. Медики на месте оказали пострадавшей необходимую помощь, дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно. В областную клиническую больницу госпитализирован мужчина, который обратился за медицинской помощью после обстрела села Ясные Зори в Белгородском районе. У пострадавшего баротравма. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное, вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240823/vsu-1968134171.html

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белгородская область, шебекино, белгородский район, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины