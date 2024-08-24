https://ria.ru/20240824/medpomosch-1968184079.html
Двое раненых после обстрела Белгородской области обратились за медпомощью
Двое раненых после обстрела Белгородской области обратились за медпомощью - РИА Новости, 24.08.2024
Двое раненых после обстрела Белгородской области обратились за медпомощью
Ещё двое раненых обратились за медицинской помощью после обстрела Белгородской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T01:09
2024-08-24T01:09
2024-08-24T01:09
специальная военная операция на украине
белгородская область
шебекино
белгородский район
происшествия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_c6b0cfe33efc3a742f30a6b27fa04821.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Ещё двое раненых обратились за медицинской помощью после обстрела Белгородской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В 18.07 мск в пятницу губернатор сообщил, что украинские войска обстреляли и атаковали беспилотниками сразу пять сел в трех приграничных районах Белгородской области. В 20.15 мск он добавил, что еще шесть населённых пунктов региона подверглись атакам ВСУ, в городе Шебекино средства ПВО отразили воздушную атаку. "Ещё двое раненых обратились за медицинской помощью. Жительница села Ржевка Шебекинского городского округа, у которой был повреждён дом в результате вечернего обстрела села, почувствовав недомогание, вызвала скорую помощь. Медики на месте оказали пострадавшей необходимую помощь, дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно. В областную клиническую больницу госпитализирован мужчина, который обратился за медицинской помощью после обстрела села Ясные Зори в Белгородском районе. У пострадавшего баротравма. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное, вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240823/vsu-1968134171.html
белгородская область
шебекино
белгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_8c75797ef1505b8c4c0d3c1b2bc8eb51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, шебекино, белгородский район, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Шебекино, Белгородский район, Происшествия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Двое раненых после обстрела Белгородской области обратились за медпомощью
Еще двое раненых после обстрела Белгородской области обратились за медпомощью