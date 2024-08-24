https://ria.ru/20240824/liviya-1968208662.html
Ливийская армия освободила тысячу мигрантов из плена торговцев людьми
Ливийская армия освободила тысячу мигрантов из плена торговцев людьми - РИА Новости, 24.08.2024
Ливийская армия освободила тысячу мигрантов из плена торговцев людьми
Ливийская национальная армия освободила более тысячи нелегальных мигрантов из плена группировки торговцев людьми в районе Швейриф на юго-западе страны, заявил... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T09:57
2024-08-24T09:57
2024-08-24T09:58
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БЕНГАЗИ, 24 авг - РИА Новости. Ливийская национальная армия освободила более тысячи нелегальных мигрантов из плена группировки торговцев людьми в районе Швейриф на юго-западе страны, заявил РИА Новости глава пресс-службы главного командования ЛНА Халифа Аль-Убейди. "Силы бригады Тарек Бен Зейд Ливийской национальной армии освободили более тысячи нелегальных мигрантов, большинство из которых из стран Африки. Они были в плену в большом укрытии банды торговцев людьми в районе близь Швейриф", - сказал Аль-Убейди. По словам представителя ЛНА, члены банды были задержаны, а мигрантов, включая женщин и детей, перевели в безопасные места, предоставив все необходимое. "В ходе досмотра укрытия преступной группировки была обнаружена большая партия наркотиков", - добавил Аль-Убейди. Глава пресс-службы ЛНА, заверил что силовики намерены продолжить подобные рейды в рамках усилий по обеспечению безопасности границ и населения. Ранее представитель ЛНА Ахмед Аль-Мисмари заявлял РИА Новости, что Командование ливийской национальной армии (ЛНА) находится в постоянной координации с властями Мали, Нигера и Чада по вопросу охраны приграничных территорий на фоне роста нестабильности и увеличения потока нелегальной миграции. По его словам, ливийские пограничные войска оборудовали три линии обороны - западную, восточную и южную, их общая протяженность 4 200 километров. Для контроля такой протяженной линии требуется большое количество живой силы, в связи с чем на укрепление погранвойск были направлены значительные дополнительные силы. Высший государственный совет Ливии осудил передвижения сил ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара на юго-западе страны. По мнению совета, подобные маневры направлены на взятие под контроль стратегических территорий. Командование вооруженных сил на западе Ливии привело свои подразделения в повышенную боевую готовность. Оно потребовало от миссии ООН и международного сообщества осудить подобные действия ЛНА. В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями Палатой представителей - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
https://ria.ru/20231217/liviya-1916277149.html
https://ria.ru/20231124/liviya-1911469156.html
https://ria.ru/20231217/migranty-1916253047.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливия, триполи, мали, халифа хафтар, ахмед аль-мисмари, муаммар каддафи, оон
В мире, Ливия, Триполи, Мали, Халифа Хафтар, Ахмед аль-Мисмари, Муаммар Каддафи, ООН
Ливийская армия освободила тысячу мигрантов из плена торговцев людьми
Ливийская национальная армия освободила более тысячи нелегальных мигрантов
БЕНГАЗИ, 24 авг - РИА Новости. Ливийская национальная армия освободила более тысячи нелегальных мигрантов из плена группировки торговцев людьми в районе Швейриф на юго-западе страны, заявил РИА Новости глава пресс-службы главного командования ЛНА Халифа Аль-Убейди.
"Силы бригады Тарек Бен Зейд Ливийской национальной армии освободили более тысячи нелегальных мигрантов, большинство из которых из стран Африки. Они были в плену в большом укрытии банды торговцев людьми в районе близь Швейриф", - сказал Аль-Убейди.
По словам представителя ЛНА, члены банды были задержаны, а мигрантов, включая женщин и детей, перевели в безопасные места, предоставив все необходимое.
"В ходе досмотра укрытия преступной группировки была обнаружена большая партия наркотиков", - добавил Аль-Убейди.
Глава пресс-службы ЛНА, заверил что силовики намерены продолжить подобные рейды в рамках усилий по обеспечению безопасности границ и населения.
Ранее представитель ЛНА Ахмед Аль-Мисмари
заявлял РИА Новости, что Командование ливийской национальной армии (ЛНА) находится в постоянной координации с властями Мали
, Нигера
и Чада
по вопросу охраны приграничных территорий на фоне роста нестабильности и увеличения потока нелегальной миграции. По его словам, ливийские пограничные войска оборудовали три линии обороны - западную, восточную и южную, их общая протяженность 4 200 километров. Для контроля такой протяженной линии требуется большое количество живой силы, в связи с чем на укрепление погранвойск были направлены значительные дополнительные силы.
Высший государственный совет Ливии
осудил передвижения сил ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара
на юго-западе страны. По мнению совета, подобные маневры направлены на взятие под контроль стратегических территорий. Командование вооруженных сил на западе Ливии привело свои подразделения в повышенную боевую готовность. Оно потребовало от миссии ООН
и международного сообщества осудить подобные действия ЛНА.
В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи
. Второе - наделенное полномочиями Палатой представителей - базируется в Бенгази
, им руководит Усама Хаммад. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи
в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве
под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.