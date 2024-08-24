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В Ростовской области не будут отменять школьные линейки - РИА Новости, 24.08.2024
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11:13 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/linejki-1968214870.html
В Ростовской области не будут отменять школьные линейки
В Ростовской области не будут отменять школьные линейки - РИА Новости, 24.08.2024
В Ростовской области не будут отменять школьные линейки
Школьные линейки в Ростовской области организуют в закрытых помещениях после запрета на массовые мероприятия на улице в регионе, сообщил журналистам... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T11:13
2024-08-24T11:13
общество
ростовская область
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 авг - РИА Новости. Школьные линейки в Ростовской области организуют в закрытых помещениях после запрета на массовые мероприятия на улице в регионе, сообщил журналистам представитель правительства области. "Школьные линейки отменены не будут, но они будут организованы в закрытых помещениях", - сказал он. В пятницу губернатор региона Василий Голубев ввел в области временный запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. Он уточнил, что мероприятия, которые запланированы на закрытых площадках, в помещениях, "возможны, но должны быть обеспечены всеми мерами безопасности". Такой порядок будет действовать в Ростовской области до особого распоряжения.
https://ria.ru/20240823/zapret-1968166231.html
ростовская область
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общество, ростовская область, василий голубев
Общество, Ростовская область, Василий Голубев
В Ростовской области не будут отменять школьные линейки

В Ростовской области школьные линейки организуют в закрытых помещениях

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПервоклассники на праздновании Дня знаний
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 авг - РИА Новости. Школьные линейки в Ростовской области организуют в закрытых помещениях после запрета на массовые мероприятия на улице в регионе, сообщил журналистам представитель правительства области.
"Школьные линейки отменены не будут, но они будут организованы в закрытых помещениях", - сказал он.
В пятницу губернатор региона Василий Голубев ввел в области временный запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. Он уточнил, что мероприятия, которые запланированы на закрытых площадках, в помещениях, "возможны, но должны быть обеспечены всеми мерами безопасности". Такой порядок будет действовать в Ростовской области до особого распоряжения.
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
В Ростовской области ввели временный запрет на массовые мероприятия
23 августа, 21:31
 
ОбществоРостовская областьВасилий Голубев
 
 
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