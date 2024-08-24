https://ria.ru/20240824/linejki-1968214870.html

В Ростовской области не будут отменять школьные линейки

В Ростовской области не будут отменять школьные линейки - РИА Новости, 24.08.2024

В Ростовской области не будут отменять школьные линейки

Школьные линейки в Ростовской области организуют в закрытых помещениях после запрета на массовые мероприятия на улице в регионе, сообщил журналистам... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T11:13

2024-08-24T11:13

2024-08-24T11:13

общество

ростовская область

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 авг - РИА Новости. Школьные линейки в Ростовской области организуют в закрытых помещениях после запрета на массовые мероприятия на улице в регионе, сообщил журналистам представитель правительства области. "Школьные линейки отменены не будут, но они будут организованы в закрытых помещениях", - сказал он. В пятницу губернатор региона Василий Голубев ввел в области временный запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. Он уточнил, что мероприятия, которые запланированы на закрытых площадках, в помещениях, "возможны, но должны быть обеспечены всеми мерами безопасности". Такой порядок будет действовать в Ростовской области до особого распоряжения.

https://ria.ru/20240823/zapret-1968166231.html

ростовская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, ростовская область, василий голубев