https://ria.ru/20240824/koloniya-1968208529.html

Волгоградская колония, где произошел захват заложников, работает штатно

Волгоградская колония, где произошел захват заложников, работает штатно - РИА Новости, 24.08.2024

Волгоградская колония, где произошел захват заложников, работает штатно

ИК-19 в Волгоградской области, где накануне был захват заложников, работает в штатном режиме, следственные действия еще продолжаются, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T09:56

2024-08-24T09:56

2024-08-24T09:59

происшествия

волгоградская область

захват заложников в волгоградской колонии

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 авг - РИА Новости. ИК-19 в Волгоградской области, где накануне был захват заложников, работает в штатном режиме, следственные действия еще продолжаются, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУФСИН."Колония уже работает штатно. Следственные действия там продолжаются", - сказал он.В пятницу ФСИН России сообщала, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников. Позже снайперы нейтрализовали заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники были освобождены. В результате ЧП четверо сотрудников УФСИН погибли, еще четверо пострадали. СК возбудил уголовное дело.

https://ria.ru/20240823/operatsiya-1968163060.html

волгоградская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, волгоградская область, захват заложников в волгоградской колонии