Волгоградская колония, где произошел захват заложников, работает штатно
ГУФСИН: волгоградская ИК-19, где произошел захват заложников, работает штатно
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкВоенная техника движется в сторону исправительной колонии № 19 в Волгоградской области, где заключенные захватили заложников
Военная техника движется в сторону исправительной колонии № 19 в Волгоградской области, где заключенные захватили заложников
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 авг - РИА Новости. ИК-19 в Волгоградской области, где накануне был захват заложников, работает в штатном режиме, следственные действия еще продолжаются, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУФСИН.
"Колония уже работает штатно. Следственные действия там продолжаются", - сказал он.
В пятницу ФСИН России сообщала, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников. Позже снайперы нейтрализовали заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники были освобождены. В результате ЧП четверо сотрудников УФСИН погибли, еще четверо пострадали. СК возбудил уголовное дело.
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