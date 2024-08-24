Рейтинг@Mail.ru
Волгоградская колония, где произошел захват заложников, работает штатно - РИА Новости, 24.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:56 24.08.2024 (обновлено: 09:59 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/koloniya-1968208529.html
Волгоградская колония, где произошел захват заложников, работает штатно
Волгоградская колония, где произошел захват заложников, работает штатно - РИА Новости, 24.08.2024
Волгоградская колония, где произошел захват заложников, работает штатно
ИК-19 в Волгоградской области, где накануне был захват заложников, работает в штатном режиме, следственные действия еще продолжаются, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T09:56
2024-08-24T09:59
происшествия
волгоградская область
захват заложников в волгоградской колонии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968157779_0:59:3072:1786_1920x0_80_0_0_b9b567b856e13a554f88df61ddf84d3b.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 авг - РИА Новости. ИК-19 в Волгоградской области, где накануне был захват заложников, работает в штатном режиме, следственные действия еще продолжаются, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУФСИН."Колония уже работает штатно. Следственные действия там продолжаются", - сказал он.В пятницу ФСИН России сообщала, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников. Позже снайперы нейтрализовали заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники были освобождены. В результате ЧП четверо сотрудников УФСИН погибли, еще четверо пострадали. СК возбудил уголовное дело.
https://ria.ru/20240823/operatsiya-1968163060.html
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968157779_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_3c47819c5fe47a713a515f3316b8754b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоградская область, захват заложников в волгоградской колонии
Происшествия, Волгоградская область, Захват заложников в волгоградской колонии
Волгоградская колония, где произошел захват заложников, работает штатно

ГУФСИН: волгоградская ИК-19, где произошел захват заложников, работает штатно

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкВоенная техника движется в сторону исправительной колонии № 19 в Волгоградской области, где заключенные захватили заложников
Военная техника движется в сторону исправительной колонии № 19 в Волгоградской области, где заключенные захватили заложников - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Военная техника движется в сторону исправительной колонии № 19 в Волгоградской области, где заключенные захватили заложников
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 авг - РИА Новости. ИК-19 в Волгоградской области, где накануне был захват заложников, работает в штатном режиме, следственные действия еще продолжаются, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУФСИН.
"Колония уже работает штатно. Следственные действия там продолжаются", - сказал он.
В пятницу ФСИН России сообщала, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников. Позже снайперы нейтрализовали заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники были освобождены. В результате ЧП четверо сотрудников УФСИН погибли, еще четверо пострадали. СК возбудил уголовное дело.
Обстановка в Суровикино, где спецназ освободил заложников в ИК-19 Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Ветеран "Альфы" оценил освобождение заложников в волгоградской ИК-19
23 августа, 20:58
 
ПроисшествияВолгоградская областьЗахват заложников в волгоградской колонии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала