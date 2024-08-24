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Говорить об участии Пекина в конференции по Украине рано, заявил посол - РИА Новости, 24.08.2024
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13:59 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/kitay-1968231070.html
Говорить об участии Пекина в конференции по Украине рано, заявил посол
Говорить об участии Пекина в конференции по Украине рано, заявил посол - РИА Новости, 24.08.2024
Говорить об участии Пекина в конференции по Украине рано, заявил посол
Пока рано отвечать на вопрос об участии Китая во второй конференции по Украине, которую планирует Киев, но мероприятие должно быть сбалансированным и... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T13:59
2024-08-24T13:59
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Пока рано отвечать на вопрос об участии Китая во второй конференции по Украине, которую планирует Киев, но мероприятие должно быть сбалансированным и справедливым, сообщил РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. "Пока рано оценивать такой вопрос. Очень трудно прокомментировать, потому что нужно уточнить все детали, участников и содержание. Мы хотим, чтобы любое такое мероприятие было сбалансировано и справедливо", - сообщил дипломат, отвечая на вопрос об участии Пекина во второй конференции, которую планирует организовать Киев. Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. На саммите в Швейцарии Индия, наряду с Бразилией, Мексикой, ЮАР, Арменией, Саудовской Аравией и Таиландом не подписала совместное коммюнике. В начале июля замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил РИА Новости, комментируя тему новой встречи по Украине, что российская сторона не принимает ультиматумы и участвовать в подобных мероприятиях не собирается. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20240606/kitay-1950940189.html
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в мире, россия, украина, москва, владимир путин, чжан ханьхуэй, михаил галузин, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Чжан Ханьхуэй, Михаил Галузин, НАТО, Вооруженные силы Украины
Говорить об участии Пекина в конференции по Украине рано, заявил посол

Посол Китая оценил возможность участия Пекина во второй конференции по Украине

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкВиды Пекина
Виды Пекина - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Александр Юрьев
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Пока рано отвечать на вопрос об участии Китая во второй конференции по Украине, которую планирует Киев, но мероприятие должно быть сбалансированным и справедливым, сообщил РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
"Пока рано оценивать такой вопрос. Очень трудно прокомментировать, потому что нужно уточнить все детали, участников и содержание. Мы хотим, чтобы любое такое мероприятие было сбалансировано и справедливо", - сообщил дипломат, отвечая на вопрос об участии Пекина во второй конференции, которую планирует организовать Киев.
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Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. На саммите в Швейцарии Индия, наряду с Бразилией, Мексикой, ЮАР, Арменией, Саудовской Аравией и Таиландом не подписала совместное коммюнике.
В начале июля замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил РИА Новости, комментируя тему новой встречи по Украине, что российская сторона не принимает ультиматумы и участвовать в подобных мероприятиях не собирается.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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