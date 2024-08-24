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Жители Кишинева возложили цветы к Вечному огню - РИА Новости, 24.08.2024
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10:59 24.08.2024 (обновлено: 14:32 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/kishinev-1968213651.html
Жители Кишинева возложили цветы к Вечному огню
Жители Кишинева возложили цветы к Вечному огню - РИА Новости, 24.08.2024
Жители Кишинева возложили цветы к Вечному огню
Жители Кишинева возложили цветы к Вечному огню в память об освобождении города от немецко-фашистских захватчиков, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T10:59
2024-08-24T14:32
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КИШИНЕВ, 24 авг - РИА Новости. Жители Кишинева возложили цветы к Вечному огню в память об освобождении города от немецко-фашистских захватчиков, передаёт корреспондент РИА Новости. Среди тех, кто отдал дань памяти, - представители оппозиционных сил страны, депутаты парламента от Партии коммунистов экс-президент Молдавии Владимир Воронин, а также Диана Караман, парламентарии от блока "Победа" Марина Таубер, Василий Боля, Регина Апостолова, Вадим Фотеску, экс-премьер Василий Тарлев. В Кишиневе прошел марш, приуроченный к 80-летию освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков. Колонна прошла от памятника освобождения Кишинёва до мемориала воинской славы "Вечность", посвященного героям Великой Отечественной войны. После возложения цветов к Вечному огню празднование юбилейной даты продолжится на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм". Датой освобождения Молдавской ССР от фашистского режима считается 24 августа 1944 года - Ясско-Кишиневская операция. Мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм", где проходили в августе 1944 года основные бои Ясско-Кишиневской операции, был открыт 22 августа 2004 года - накануне отмечающегося 24 августа 60-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.
https://ria.ru/20240824/moldavija-1968210195.html
https://ria.ru/20240824/kishinev-1968207153.html
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60
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60
Жители Кишинева возлагают цветы к Вечному огню
Жители Кишинева возложили цветы к Вечному огню в память об освобождении города от немецко-фашистских захватчиков.
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в мире, молдавия, кишинев, владимир воронин, марина таубер, василий боля
В мире, Молдавия, Кишинев, Владимир Воронин, Марина Таубер, Василий Боля
Жители Кишинева возложили цветы к Вечному огню

В Кишиневе возложили цветы к Вечному огню в память об освобождении от фашизма

Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 24 авг - РИА Новости. Жители Кишинева возложили цветы к Вечному огню в память об освобождении города от немецко-фашистских захватчиков, передаёт корреспондент РИА Новости.
Среди тех, кто отдал дань памяти, - представители оппозиционных сил страны, депутаты парламента от Партии коммунистов экс-президент Молдавии Владимир Воронин, а также Диана Караман, парламентарии от блока "Победа" Марина Таубер, Василий Боля, Регина Апостолова, Вадим Фотеску, экс-премьер Василий Тарлев.
Мероприятия в Молдавии в честь 80-летия освобождения республики от фашистской оккупации - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
В Молдавии отмечают 80-летие освобождения от фашизма
Вчера, 10:18
В Кишиневе прошел марш, приуроченный к 80-летию освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.
Колонна прошла от памятника освобождения Кишинёва до мемориала воинской славы "Вечность", посвященного героям Великой Отечественной войны. После возложения цветов к Вечному огню празднование юбилейной даты продолжится на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм".
Датой освобождения Молдавской ССР от фашистского режима считается 24 августа 1944 года - Ясско-Кишиневская операция. Мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм", где проходили в августе 1944 года основные бои Ясско-Кишиневской операции, был открыт 22 августа 2004 года - накануне отмечающегося 24 августа 60-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.
Марш, приуроченный к 80-летию освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков, в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
В Кишиневе начался марш к 80-летию освобождения Молдавии
Вчера, 09:41
 
В миреМолдавияКишиневВладимир ВоронинМарина ТауберВасилий Боля
 
 
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