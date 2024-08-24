https://ria.ru/20240824/kishinev-1968213651.html

Жители Кишинева возложили цветы к Вечному огню

Жители Кишинева возложили цветы к Вечному огню - РИА Новости, 24.08.2024

Жители Кишинева возложили цветы к Вечному огню

Жители Кишинева возложили цветы к Вечному огню в память об освобождении города от немецко-фашистских захватчиков, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T10:59

2024-08-24T10:59

2024-08-24T14:32

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КИШИНЕВ, 24 авг - РИА Новости. Жители Кишинева возложили цветы к Вечному огню в память об освобождении города от немецко-фашистских захватчиков, передаёт корреспондент РИА Новости. Среди тех, кто отдал дань памяти, - представители оппозиционных сил страны, депутаты парламента от Партии коммунистов экс-президент Молдавии Владимир Воронин, а также Диана Караман, парламентарии от блока "Победа" Марина Таубер, Василий Боля, Регина Апостолова, Вадим Фотеску, экс-премьер Василий Тарлев. В Кишиневе прошел марш, приуроченный к 80-летию освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков. Колонна прошла от памятника освобождения Кишинёва до мемориала воинской славы "Вечность", посвященного героям Великой Отечественной войны. После возложения цветов к Вечному огню празднование юбилейной даты продолжится на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм". Датой освобождения Молдавской ССР от фашистского режима считается 24 августа 1944 года - Ясско-Кишиневская операция. Мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм", где проходили в августе 1944 года основные бои Ясско-Кишиневской операции, был открыт 22 августа 2004 года - накануне отмечающегося 24 августа 60-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.

https://ria.ru/20240824/moldavija-1968210195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жители Кишинева возлагают цветы к Вечному огню Жители Кишинева возложили цветы к Вечному огню в память об освобождении города от немецко-фашистских захватчиков. 2024-08-24T10:59 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, кишинев, владимир воронин, марина таубер, василий боля