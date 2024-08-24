В Кишиневе начался марш к 80-летию освобождения Молдавии
В Кишиневе пройдет марш, посвященный 80-летию освобождения Молдавии от фашизма
КИШИНЕВ, 24 авг - РИА Новости. Марш, приуроченный к 80-летию освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков, начался в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости.
Марш, организованный Национальным координационным комитетом "Победа", стартовал от памятника Освобождения Кишинева у Академии наук. Проходит он без политической символики. В шествии принимают участие представители оппозиционных политических сил, депутаты парламента от блока "Победа" Василий Боля, Марина Таубер, Вадим Фотеску, Регина Апостолова, от Партии коммунистов Диана Караман.
Впереди шествия оркестр и копия знамени освобождения Кишинева, которую накануне передал посол России в Молдавии Олег Васнецов. Во всю колонну развернут транспарант с надписью "Вечная слава героям-освободителям молдавской земли".
Колона пройдет до мемориала воинской славы "Вечность", посвященного героям Великой Отечественной войны. После возложения цветов к Вечному огню и митинга празднование юбилейной даты продолжится на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм".
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
Датой освобождения Молдавской ССР от фашистского режима считается 24 августа 1944 года - Ясско-Кишиневская операция. Мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм", где проходили в августе 1944 года основные бои Ясско-Кишиневской операции, был открыт 22 августа 2004 года - накануне отмечающегося 24 августа 60-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.