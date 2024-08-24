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В Кишиневе начался марш к 80-летию освобождения Молдавии - РИА Новости, 24.08.2024
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09:41 24.08.2024 (обновлено: 10:14 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/kishinev-1968207153.html
В Кишиневе начался марш к 80-летию освобождения Молдавии
В Кишиневе начался марш к 80-летию освобождения Молдавии - РИА Новости, 24.08.2024
В Кишиневе начался марш к 80-летию освобождения Молдавии
Марш, приуроченный к 80-летию освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков, начался в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T09:41
2024-08-24T10:14
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КИШИНЕВ, 24 авг - РИА Новости. Марш, приуроченный к 80-летию освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков, начался в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости. Марш, организованный Национальным координационным комитетом "Победа", стартовал от памятника Освобождения Кишинева у Академии наук. Проходит он без политической символики. В шествии принимают участие представители оппозиционных политических сил, депутаты парламента от блока "Победа" Василий Боля, Марина Таубер, Вадим Фотеску, Регина Апостолова, от Партии коммунистов Диана Караман. Впереди шествия оркестр и копия знамени освобождения Кишинева, которую накануне передал посол России в Молдавии Олег Васнецов. Во всю колонну развернут транспарант с надписью "Вечная слава героям-освободителям молдавской земли". Колона пройдет до мемориала воинской славы "Вечность", посвященного героям Великой Отечественной войны. После возложения цветов к Вечному огню и митинга празднование юбилейной даты продолжится на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм". В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. Датой освобождения Молдавской ССР от фашистского режима считается 24 августа 1944 года - Ясско-Кишиневская операция. Мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм", где проходили в августе 1944 года основные бои Ясско-Кишиневской операции, был открыт 22 августа 2004 года - накануне отмечающегося 24 августа 60-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.
https://ria.ru/20240509/pobeda-1944879245.html
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96
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353
60
353
60
Марш, приуроченный к 80-летию освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков, в Кишиневе
Марш, приуроченный к 80-летию освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков, начался в Кишиневе. Шествие организовано национальным координационным комитетом "Победа", в нем участвуют представители оппозиционных сил, депутаты парламента от блока "Победа", от Партии коммунистов.
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в мире, молдавия, кишинев, россия, василий боля, марина таубер
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Василий Боля, Марина Таубер
В Кишиневе начался марш к 80-летию освобождения Молдавии

В Кишиневе пройдет марш, посвященный 80-летию освобождения Молдавии от фашизма

Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 24 авг - РИА Новости. Марш, приуроченный к 80-летию освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков, начался в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости.
Марш, организованный Национальным координационным комитетом "Победа", стартовал от памятника Освобождения Кишинева у Академии наук. Проходит он без политической символики. В шествии принимают участие представители оппозиционных политических сил, депутаты парламента от блока "Победа" Василий Боля, Марина Таубер, Вадим Фотеску, Регина Апостолова, от Партии коммунистов Диана Караман.
Марш Победы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Несколько тысяч человек приняли участие в марше Победы в Кишиневе
9 мая, 10:15
Впереди шествия оркестр и копия знамени освобождения Кишинева, которую накануне передал посол России в Молдавии Олег Васнецов. Во всю колонну развернут транспарант с надписью "Вечная слава героям-освободителям молдавской земли".
Колона пройдет до мемориала воинской славы "Вечность", посвященного героям Великой Отечественной войны. После возложения цветов к Вечному огню и митинга празднование юбилейной даты продолжится на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм".
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
Датой освобождения Молдавской ССР от фашистского режима считается 24 августа 1944 года - Ясско-Кишиневская операция. Мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм", где проходили в августе 1944 года основные бои Ясско-Кишиневской операции, был открыт 22 августа 2004 года - накануне отмечающегося 24 августа 60-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.
Повседневная жизнь в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
В Молдавии благоустроили памятник героям Великой Отечественной войны
2 мая, 21:37
 
В миреМолдавияКишиневРоссияВасилий БоляМарина Таубер
 
 
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