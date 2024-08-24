https://ria.ru/20240824/kinologiya-1968232156.html

В питомнике "Красная Звезда" отметили 100-летие со дня основания

В питомнике "Красная Звезда" отметили 100-летие со дня основания - РИА Новости, 24.08.2024

В питомнике "Красная Звезда" отметили 100-летие со дня основания

Торжественные мероприятия по случаю 100-летия со дня основания состоялись в 470-м учебном центре служебного собаководства ВС РФ имени генерал-майора Г. П... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T14:05

2024-08-24T14:05

2024-08-24T14:05

безопасность

справки

россия

спитак

владимир путин

андрей белоусов

красная звезда

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ДМИТРОВ (Московская область), 24 авг - РИА Новости. Торжественные мероприятия по случаю 100-летия со дня основания состоялись в 470-м учебном центре служебного собаководства ВС РФ имени генерал-майора Г. П. Медведева, в котором находится знаменитый племенной питомник "Красная Звезда". На открытии торжественной церемонии начальник управления службы войск и безопасности военной службы ВС РФ генерал-майор Владимир Головачев поздравил учебный центр с юбилеем. "На всем протяжении своего существования центр готовил и направлял в Вооруженные силы лучших специалистов служебного собаководства и служебных собак", - сказал он. Начальник 470-го учебного центра полковник Алексей Дроненко также отметил, что в настоящее время центр осуществляет подготовку военнослужащих, заключивших контракт, для дальнейшего выполнения задач в составе кинологических расчетов в зоне СВО. В ходе церемонии Головачев передал центру грамоту от верховного главнокомандующего ВС РФ, президента России Владимира Путина "за заслуги в укрепление обороноспособности страны и большой вклад в развитие служебного собаководства". Также центр был награжден вымпелом министра обороны РФ Андрея Белоусова "за мужество, воинскую доблесть и боевую выучку". В ходе церемонии отличившиеся военнослужащие кинологической службы, среди которых участники специальной военной операции, были отмечены ведомственными наградами и грамотами. 23 августа 1924 года в соответствии с приказом Реввоенсовета был создан Центральный опытный питомник военных и спортивных собак. Изначальной целью было проведение опытов по использованию собак в военном деле, а основным направлением работы в первые годы была подготовка специалистов военного собаководства. Боевое крещение танко-подрывные собаки прошли 1939 году у реки Халхин-Гол, а в 1940 году санитарно-ездовые псы доказали необходимость своего применения в войне с белофиннами. В годы Великой Отечественной войны подразделениями школы было уничтожено более 300 танков и бронетранспортеров противника, вывезено свыше 680 тысяч тяжелораненых, обнаружено свыше 4 миллион мин, а на передний край из тыла было подвезено свыше 3,7 тысяч тонн боеприпасов, продуктов и других грузов. 24 июня 1945 года на параде Победы подразделения части со своими питомцами прошли торжественным маршем по Красной площади. В являющемся частью центра племенном питомнике "Красная Звезда", были выведены такие пароды как "Русский черный терьер", "Московская сторожевая", "Московский водолаз". " Здесь были подготовлены первые в стране поисково-спасательные собаки, которые участвовали в поиске людей после землетрясений в Спитаке и Ленинакане в 1988 году. В 2017 году, с созданием в Вооруженных силах Российской Федерации кинологической службы, центр был переподчинен Управлению службы войск и безопасности военной службы министерства обороны Российской Федерации. В настоящее время центр осуществляет подготовку вожатых и служебных собак по караульной и минно-розыскной службам.

https://ria.ru/20240811/kinolog-1965457035.html

https://radiosputnik.ru/20240722/zhivotnye-1961214717.html

https://ria.ru/20240211/kinolog-1926644420.html

https://ria.ru/20240616/sobaka-1953188782.html

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Дрессировка собак в Центре кинологической службы ГУ МВД по Москве Свой собственный "Щенячий патруль" действует на базе Центра кинологической службы ГУ МВД по Москве. Там четвероногих друзей человека с первых дней жизни дрессируют и готовят к службе. В этом году кинологическая служба отметила свое 105-летие. Полицейские собаки работают по таким направлениям как розыск по запаху, поиск наркотиков и взрывчатки, а также защитная служба. Собаки, как и люди, делятся на сангвиников, флегматиков, холериков. Если собака холерична, то ее отправляют в следовую работу, а если более спокойна, то будет служить в отделе поиска взрывчатки, рассказал начальник кинологического центра Алексей Фомин. 2024-08-24T14:05 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, справки, россия, спитак, владимир путин, андрей белоусов, красная звезда