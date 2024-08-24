https://ria.ru/20240824/khamas-1968245396.html

В ХАМАС назвали главные темы переговоров в Каире

В ХАМАС назвали главные темы переговоров в Каире - РИА Новости, 24.08.2024

В ХАМАС назвали главные темы переговоров в Каире

Руководство движения ХАМАС на переговорах по сектору Газа в Каире сконцентрируется на прекращении огня и обмене пленными, заявил в пятницу РИА Новости советник... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T15:48

2024-08-24T15:48

2024-08-24T15:57

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хамас

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КАИР, 24 авг - РИА Новости. Руководство движения ХАМАС на переговорах по сектору Газа в Каире сконцентрируется на прекращении огня и обмене пленными, заявил в пятницу РИА Новости советник по СМИ главы политбюро движения ХАМАС Тахер Нуну."Делегация на переговорах в Каире сосредоточится на двух основных требованиях: прекращение огня и обмен пленными", - сказал Нуну.Он добавил, что руководство движения ХАМАС не ждет ничего определенного от переговоров о прекращении огня в секторе Газа."У ХАМАС нет никаких определенных ожиданий от переговоров в Каире. Но мы знаем, что другая сторона преступна и она нарушит свои обязательства",- сказал Нуну.Новый раунд переговоров по сделке Израиля и палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников может пройти 25 августа в Каире с участием главы ЦРУ Билла Бернса, премьер-министра Катара Мухаммада бен Абдуррахмана Аль Тани и высокопоставленных чиновников из Израиля и Египта.Согласно заявлению канцелярии президента Египта, в пятницу Байден позвонил Абдель Фаттаху ас-Сиси, лидеры двух стран обсудили во время разговора усилия для прекращения огня в Газе и последние события по нынешнему раунду переговоров, который проходит в Каире.

https://ria.ru/20240824/palestina-1968190209.html

https://ria.ru/20240824/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, каир (город), хамас