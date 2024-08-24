В ХАМАС назвали главные темы переговоров в Каире
ХАМАС на переговорах сосредоточится на прекращении огня и обмене пленными
© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения в Газе
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения в Газе . Архивное фото
КАИР, 24 авг - РИА Новости. Руководство движения ХАМАС на переговорах по сектору Газа в Каире сконцентрируется на прекращении огня и обмене пленными, заявил в пятницу РИА Новости советник по СМИ главы политбюро движения ХАМАС Тахер Нуну.
"Делегация на переговорах в Каире сосредоточится на двух основных требованиях: прекращение огня и обмен пленными", - сказал Нуну.
Он добавил, что руководство движения ХАМАС не ждет ничего определенного от переговоров о прекращении огня в секторе Газа.
"У ХАМАС нет никаких определенных ожиданий от переговоров в Каире. Но мы знаем, что другая сторона преступна и она нарушит свои обязательства",- сказал Нуну.
Новый раунд переговоров по сделке Израиля и палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников может пройти 25 августа в Каире с участием главы ЦРУ Билла Бернса, премьер-министра Катара Мухаммада бен Абдуррахмана Аль Тани и высокопоставленных чиновников из Израиля и Египта.
Согласно заявлению канцелярии президента Египта, в пятницу Байден позвонил Абдель Фаттаху ас-Сиси, лидеры двух стран обсудили во время разговора усилия для прекращения огня в Газе и последние события по нынешнему раунду переговоров, который проходит в Каире.