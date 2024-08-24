https://ria.ru/20240824/karachaevo-cherkesija-1968266476.html

В Карачаево-Черкесии локализовали лесной пожар

В Карачаево-Черкесии локализовали лесной пожар - РИА Новости, 24.08.2024

В Карачаево-Черкесии локализовали лесной пожар

Пожар в Гоначхирском ущелье в Карачаево-Черкесии локализовали, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T19:00

2024-08-24T19:00

2024-08-24T19:00

происшествия

россия

карачаевский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967967468_0:158:983:711_1920x0_80_0_0_c9c700841c60e1c1acc32ff9056e6da5.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Пожар в Гоначхирском ущелье в Карачаево-Черкесии локализовали, сообщила пресс-служба МЧС России. В четверг в Карачаевском районе, в ущелье Гоначхир, был обнаружен очаг возгорания площадью около 5 тысяч квадратных метров из-за горения сухостоя и хвои. Площадь, пройденная огнём, составляет 263 гектара. Площадь активного горения составляет 15 гектаров. Спасатели вывели туристов из лесного пожара и подняли в район озера Туманлы-Кель, в этом участке нет задымления. Эвакуированы 236 туристов, среди которых 43 ребенка. Ущелье закрыли по техническим причинам на неопределенный срок. К тушению пожара от привлечены 101 человек и 24 единицы техники. "В Гоначхирском ущелье Карачаево-Черкесии удалось локализовать лесной пожар", - говорится в сообщении. Отмечается, что вертолётом Ка-32 было произведено 39 точечных сбросов объёмом 195 тонн воды.

https://ria.ru/20240824/vertolet-1968252833.html

россия

карачаевский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, карачаевский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии