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В Карачаево-Черкесии локализовали лесной пожар - РИА Новости, 24.08.2024
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19:00 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/karachaevo-cherkesija-1968266476.html
В Карачаево-Черкесии локализовали лесной пожар
В Карачаево-Черкесии локализовали лесной пожар - РИА Новости, 24.08.2024
В Карачаево-Черкесии локализовали лесной пожар
Пожар в Гоначхирском ущелье в Карачаево-Черкесии локализовали, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T19:00
2024-08-24T19:00
происшествия
россия
карачаевский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Пожар в Гоначхирском ущелье в Карачаево-Черкесии локализовали, сообщила пресс-служба МЧС России. В четверг в Карачаевском районе, в ущелье Гоначхир, был обнаружен очаг возгорания площадью около 5 тысяч квадратных метров из-за горения сухостоя и хвои. Площадь, пройденная огнём, составляет 263 гектара. Площадь активного горения составляет 15 гектаров. Спасатели вывели туристов из лесного пожара и подняли в район озера Туманлы-Кель, в этом участке нет задымления. Эвакуированы 236 туристов, среди которых 43 ребенка. Ущелье закрыли по техническим причинам на неопределенный срок. К тушению пожара от привлечены 101 человек и 24 единицы техники. "В Гоначхирском ущелье Карачаево-Черкесии удалось локализовать лесной пожар", - говорится в сообщении. Отмечается, что вертолётом Ка-32 было произведено 39 точечных сбросов объёмом 195 тонн воды.
https://ria.ru/20240824/vertolet-1968252833.html
россия
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происшествия, россия, карачаевский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Карачаевский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В Карачаево-Черкесии локализовали лесной пожар

МЧС: в Карачаево-Черкесии локализовали лесной пожар в Гоначхирском ущелье

© Фото : МЧС Карачаево-Черкесии/TelegramЛиквидация лесного пожара в горном ущелье Гоначхир в Карачаево-Черкесии
Ликвидация лесного пожара в горном ущелье Гоначхир в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© Фото : МЧС Карачаево-Черкесии/Telegram
Ликвидация лесного пожара в горном ущелье Гоначхир в Карачаево-Черкесии
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Пожар в Гоначхирском ущелье в Карачаево-Черкесии локализовали, сообщила пресс-служба МЧС России.
В четверг в Карачаевском районе, в ущелье Гоначхир, был обнаружен очаг возгорания площадью около 5 тысяч квадратных метров из-за горения сухостоя и хвои. Площадь, пройденная огнём, составляет 263 гектара. Площадь активного горения составляет 15 гектаров. Спасатели вывели туристов из лесного пожара и подняли в район озера Туманлы-Кель, в этом участке нет задымления. Эвакуированы 236 туристов, среди которых 43 ребенка. Ущелье закрыли по техническим причинам на неопределенный срок. К тушению пожара от привлечены 101 человек и 24 единицы техники.
«
"В Гоначхирском ущелье Карачаево-Черкесии удалось локализовать лесной пожар", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вертолётом Ка-32 было произведено 39 точечных сбросов объёмом 195 тонн воды.
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ПроисшествияРоссияКарачаевский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
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