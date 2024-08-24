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В Кабардино-Балкарии обвалился мост - РИА Новости, 24.08.2024
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11:54 24.08.2024 (обновлено: 19:58 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/kabardino-balkarija-1968217861.html
В Кабардино-Балкарии обвалился мост
В Кабардино-Балкарии обвалился мост - РИА Новости, 24.08.2024
В Кабардино-Балкарии обвалился мост
Движение ограничено в Чегемском районе Кабардино-Балкарии из-за обрушения моста, сообщило ГУ МЧС РФ Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T11:54
2024-08-24T19:58
происшествия
чегемский район
россия
чегем
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 24 авг — РИА Новости. Движение ограничено в Чегемском районе Кабардино-Балкарии из-за обрушения моста, сообщило ГУ МЧС РФ Кабардино-Балкарии. "В Чегемском районе разрушился мост через реку Чегем, который обеспечивал движение автотранспорта в сторону с. п. Эльтюбю и с. п. Булунгу. Погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240823/nalchik-1968070419.html
чегемский район
россия
чегем
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происшествия, чегемский район, россия, чегем, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Чегемский район, Россия, Чегем, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Кабардино-Балкарии обвалился мост

В Чегемском районе Кабардино-Балкарии ограничили движение из-за обрушения моста

© Фото : МЧС Кабардино-Балкарии/TelegramОбрушение моста в Чегемском районе Кабардино-Балкарии
Обрушение моста в Чегемском районе Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© Фото : МЧС Кабардино-Балкарии/Telegram
Обрушение моста в Чегемском районе Кабардино-Балкарии
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 24 авг — РИА Новости. Движение ограничено в Чегемском районе Кабардино-Балкарии из-за обрушения моста, сообщило ГУ МЧС РФ Кабардино-Балкарии.
"В Чегемском районе разрушился мост через реку Чегем, который обеспечивал движение автотранспорта в сторону с. п. Эльтюбю и с. п. Булунгу. Погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Спасатель проводит эвакуацию людей с канатной дороги в Нальчике - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
В Нальчике эвакуируют людей с канатной дороги
23 августа, 15:44
 
ПроисшествияЧегемский районРоссияЧегемМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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