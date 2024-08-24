https://ria.ru/20240824/kabardino-balkarija-1968217861.html
В Кабардино-Балкарии обвалился мост
В Кабардино-Балкарии обвалился мост - РИА Новости, 24.08.2024
В Кабардино-Балкарии обвалился мост
Движение ограничено в Чегемском районе Кабардино-Балкарии из-за обрушения моста, сообщило ГУ МЧС РФ Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T11:54
2024-08-24T11:54
2024-08-24T19:58
происшествия
чегемский район
россия
чегем
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 24 авг — РИА Новости. Движение ограничено в Чегемском районе Кабардино-Балкарии из-за обрушения моста, сообщило ГУ МЧС РФ Кабардино-Балкарии. "В Чегемском районе разрушился мост через реку Чегем, который обеспечивал движение автотранспорта в сторону с. п. Эльтюбю и с. п. Булунгу. Погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240823/nalchik-1968070419.html
чегемский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чегемский район, россия, чегем, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Чегемский район, Россия, Чегем, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Кабардино-Балкарии обвалился мост
В Чегемском районе Кабардино-Балкарии ограничили движение из-за обрушения моста