https://ria.ru/20240824/kabardino-balkarija-1968217861.html

В Кабардино-Балкарии обвалился мост

В Кабардино-Балкарии обвалился мост - РИА Новости, 24.08.2024

В Кабардино-Балкарии обвалился мост

Движение ограничено в Чегемском районе Кабардино-Балкарии из-за обрушения моста, сообщило ГУ МЧС РФ Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T11:54

2024-08-24T11:54

2024-08-24T19:58

происшествия

чегемский район

россия

чегем

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 24 авг — РИА Новости. Движение ограничено в Чегемском районе Кабардино-Балкарии из-за обрушения моста, сообщило ГУ МЧС РФ Кабардино-Балкарии. "В Чегемском районе разрушился мост через реку Чегем, который обеспечивал движение автотранспорта в сторону с. п. Эльтюбю и с. п. Булунгу. Погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240823/nalchik-1968070419.html

чегемский район

россия

чегем

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, чегемский район, россия, чегем, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)