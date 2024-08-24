https://ria.ru/20240824/izrail-1968240461.html
ЦАХАЛ призвал жителей более десяти районов Газы уйти в безопасные места
ЦАХАЛ призвал жителей более десяти районов Газы уйти в безопасные места - РИА Новости, 24.08.2024
ЦАХАЛ призвал жителей более десяти районов Газы уйти в безопасные места
Армия Израиля призвала жителей более десяти районов Газы покинуть свои дома и уйти в безопасную часть города, написал спикер армии Афихай Адраи (Avichay Adraee) РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T15:04
2024-08-24T15:04
2024-08-24T15:04
в мире
израиль
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 24 авг - РИА Новости. Армия Израиля призвала жителей более десяти районов Газы покинуть свои дома и уйти в безопасную часть города, написал спикер армии Афихай Адраи (Avichay Adraee) в своем Twitter. "Для всех, кто находится в следующих районах… Ради вашей безопасности покиньте эти территории немедленно и направляйтесь в безопасное место", - написал Адраи. Армия Израиль продолжает проводить военную операцию в Секторе Газа. В Крупных городах, как Газа и Хан-Юнис, регулярно проводятся точечные операции мобильными группами.
https://ria.ru/20240824/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ призвал жителей более десяти районов Газы уйти в безопасные места
Армия Израиля призвала жителей более десяти районов Газы покинуть свои дома