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Израиль отказал 125 гуммиссиям в секторе Газа - РИА Новости, 24.08.2024
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10:02 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/izrail-1968208980.html
Израиль отказал 125 гуммиссиям в секторе Газа
Израиль отказал 125 гуммиссиям в секторе Газа - РИА Новости, 24.08.2024
Израиль отказал 125 гуммиссиям в секторе Газа
Израиль с начала августа отказал в предоставлении доступа 125 гуманитарным миссиям в секторе Газа, сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T10:02
2024-08-24T10:02
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Израиль с начала августа отказал в предоставлении доступа 125 гуманитарным миссиям в секторе Газа, сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов на оккупированных палестинских территориях. По данным управления, 147 гуманитарных миссий были запланированы на севере Газы, но Израиль отказал 46 из них. Согласно информации ведомства, на юг анклава должны были прибыть 278 миссий, но израильские власти отказали 79 из них. По израильским данным, в плену у ХАМАС до сих пор остаются 109 заложников, порядка 40 из которых считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 146 человек, эта цифра включает в себя погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40,2 тысячи, пострадали более 93,1 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231115/avariya-1909681052.html
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в мире, израиль, россия, москва, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Москва, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль отказал 125 гуммиссиям в секторе Газа

ООН: Израиль в августе отказал 125 гуманитарным миссиям в Газе в доступе

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Израиль с начала августа отказал в предоставлении доступа 125 гуманитарным миссиям в секторе Газа, сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов на оккупированных палестинских территориях.
По данным управления, 147 гуманитарных миссий были запланированы на севере Газы, но Израиль отказал 46 из них. Согласно информации ведомства, на юг анклава должны были прибыть 278 миссий, но израильские власти отказали 79 из них.
Полиция Египта - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Глава ЮНИСЕФ пострадала в аварии по пути в Газу
15 ноября 2023, 19:44
По израильским данным, в плену у ХАМАС до сих пор остаются 109 заложников, порядка 40 из которых считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 146 человек, эта цифра включает в себя погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40,2 тысячи, пострадали более 93,1 тысячи человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
Гутерреш призвал Израиль немедленно предоставить гуманитарный доступ в Газу
15 октября 2023, 23:23
 
В миреИзраильРоссияМоскваХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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