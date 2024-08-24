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Советник Аббаса призвал МУС выдать ордера на арест израильских чиновников - РИА Новости, 24.08.2024
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09:36 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/izrail-1968206711.html
Советник Аббаса призвал МУС выдать ордера на арест израильских чиновников
Советник Аббаса призвал МУС выдать ордера на арест израильских чиновников - РИА Новости, 24.08.2024
Советник Аббаса призвал МУС выдать ордера на арест израильских чиновников
Международный уголовный суд (МУС) должен выдать ордеры на арест всех израильских чиновников, призывавших к геноциду в Палестине, пока последний из них не... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T09:36
2024-08-24T09:36
в мире
палестина
израиль
рияд аль-малики
биньямин нетаньяху
международный уголовный суд
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ДЖАКАРТА, 24 авг - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) должен выдать ордеры на арест всех израильских чиновников, призывавших к геноциду в Палестине, пока последний из них не окажется в тюрьме, заявил в интервью РИА Новости советник президента Палестины по международным отношениям и его специальный посланник министр Рияд аль-Малики. В мае главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает "заявления на получение ордеров на арест... в связи с ситуацией в государстве Палестина". По данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. "Я действительно верю, что каждый израильский чиновник, который способствовал преступлениям, совершаемым против палестинского народа, будучи судьей, будучи министром, будучи парламентарием, будучи политиком, будучи военным, или принадлежа к аппарату безопасности - все они по-своему способствовали тем преступлениям, которые были совершены против палестинского народа. Я не пощадил бы никого. Я верю, что все они виновны. Все они несут ответственность, и МУС действительно должен выдать ордера на арест в отношении каждого из них", - отметил Рияд аль-Малики. При этом спецпосланник Аббаса отметил, что осознает, что такой сценарий маловероятен. "Я считаю, что МУС всегда может начать с первого списка, а затем перейти ко второму, третьему и продолжать до тех пор, пока не посадит в тюрьму всех этих израильских чиновников, которые посмели отказать палестинцам в их человечности и призывать к смерти палестинского народа", - подытожил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240628/mus-1955977944.html
https://ria.ru/20240822/nakazanie-1967798156.html
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в мире, палестина, израиль, рияд аль-малики, биньямин нетаньяху, международный уголовный суд
В мире, Палестина, Израиль, Рияд аль-Малики, Биньямин Нетаньяху, Международный уголовный суд
Советник Аббаса призвал МУС выдать ордера на арест израильских чиновников

Советник Аббаса призвал МУС выдать больше ордеров на арест чиновников из Израиля

© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд в Гааге
Международный уголовный суд в Гааге - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд в Гааге. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 24 авг - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) должен выдать ордеры на арест всех израильских чиновников, призывавших к геноциду в Палестине, пока последний из них не окажется в тюрьме, заявил в интервью РИА Новости советник президента Палестины по международным отношениям и его специальный посланник министр Рияд аль-Малики.
В мае главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает "заявления на получение ордеров на арест... в связи с ситуацией в государстве Палестина". По данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года.
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"Я действительно верю, что каждый израильский чиновник, который способствовал преступлениям, совершаемым против палестинского народа, будучи судьей, будучи министром, будучи парламентарием, будучи политиком, будучи военным, или принадлежа к аппарату безопасности - все они по-своему способствовали тем преступлениям, которые были совершены против палестинского народа. Я не пощадил бы никого. Я верю, что все они виновны. Все они несут ответственность, и МУС действительно должен выдать ордера на арест в отношении каждого из них", - отметил Рияд аль-Малики.
При этом спецпосланник Аббаса отметил, что осознает, что такой сценарий маловероятен.
"Я считаю, что МУС всегда может начать с первого списка, а затем перейти ко второму, третьему и продолжать до тех пор, пока не посадит в тюрьму всех этих израильских чиновников, которые посмели отказать палестинцам в их человечности и призывать к смерти палестинского народа", - подытожил собеседник агентства.
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В миреПалестинаИзраильРияд аль-МаликиБиньямин НетаньяхуМеждународный уголовный суд
 
 
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