https://ria.ru/20240824/izrail-1968206711.html

Советник Аббаса призвал МУС выдать ордера на арест израильских чиновников

Советник Аббаса призвал МУС выдать ордера на арест израильских чиновников - РИА Новости, 24.08.2024

Советник Аббаса призвал МУС выдать ордера на арест израильских чиновников

Международный уголовный суд (МУС) должен выдать ордеры на арест всех израильских чиновников, призывавших к геноциду в Палестине, пока последний из них не... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T09:36

2024-08-24T09:36

2024-08-24T09:36

в мире

палестина

израиль

рияд аль-малики

биньямин нетаньяху

международный уголовный суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947346639_0:243:3072:1971_1920x0_80_0_0_64584752a9e5ed58fc646efd6cf0ae4e.jpg

ДЖАКАРТА, 24 авг - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) должен выдать ордеры на арест всех израильских чиновников, призывавших к геноциду в Палестине, пока последний из них не окажется в тюрьме, заявил в интервью РИА Новости советник президента Палестины по международным отношениям и его специальный посланник министр Рияд аль-Малики. В мае главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает "заявления на получение ордеров на арест... в связи с ситуацией в государстве Палестина". По данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. "Я действительно верю, что каждый израильский чиновник, который способствовал преступлениям, совершаемым против палестинского народа, будучи судьей, будучи министром, будучи парламентарием, будучи политиком, будучи военным, или принадлежа к аппарату безопасности - все они по-своему способствовали тем преступлениям, которые были совершены против палестинского народа. Я не пощадил бы никого. Я верю, что все они виновны. Все они несут ответственность, и МУС действительно должен выдать ордера на арест в отношении каждого из них", - отметил Рияд аль-Малики. При этом спецпосланник Аббаса отметил, что осознает, что такой сценарий маловероятен. "Я считаю, что МУС всегда может начать с первого списка, а затем перейти ко второму, третьему и продолжать до тех пор, пока не посадит в тюрьму всех этих израильских чиновников, которые посмели отказать палестинцам в их человечности и призывать к смерти палестинского народа", - подытожил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240628/mus-1955977944.html

https://ria.ru/20240822/nakazanie-1967798156.html

палестина

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, палестина, израиль, рияд аль-малики, биньямин нетаньяху, международный уголовный суд