Рейтинг@Mail.ru
СМИ: при нападении с ножом на фестивале в Германии погибли три человека - РИА Новости, 24.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:26 24.08.2024 (обновлено: 02:44 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/germaniya-1968184632.html
СМИ: при нападении с ножом на фестивале в Германии погибли три человека
СМИ: при нападении с ножом на фестивале в Германии погибли три человека - РИА Новости, 24.08.2024
СМИ: при нападении с ножом на фестивале в Германии погибли три человека
По меньшей мере три человека погибли, несколько тяжело ранены в результате нападения мужчины, вооруженного ножом, на фестивале в немецком городе Золинген,... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T01:26
2024-08-24T02:44
bild
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941348387_0:248:3200:2048_1920x0_80_0_0_6709ad5b172a49243b4f81ee03b7e3e5.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, несколько тяжело ранены в результате нападения мужчины, вооруженного ножом, на фестивале в немецком городе Золинген, сообщает издание Bild. &quot;Мужчина ударил ножом прохожих на городском фестивале в Золингене. По показаниям свидетелей, преступник, похожий на араба, скрывается... По предварительной информации, есть как минимум трое погибших и несколько тяжелораненых&quot;, — пишет издание.После нападения праздник отменили, территорию оцепили, посетителей попросили спокойно покинуть площадь и не паниковать.Как отмечает газета, один из соорганизаторов мероприятия Филипп Мюллер в комментарии местному изданию Solinger Tageblatt сообщил, что спасатели сейчас борются за жизни девяти человек.
https://ria.ru/20240721/strelba-1961042635.html
https://ria.ru/20240821/kuban-1967589510.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941348387_469:0:3200:2048_1920x0_80_0_0_f147ebc220b3c063ad8a2bdedf91b2c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
bild, в мире
Bild, В мире
СМИ: при нападении с ножом на фестивале в Германии погибли три человека

В Золингене в ФРГ произошло нападение на городском фестивале, есть погибшие

© AP Photo / Fabian BimmerМашина скорой помощи в Германии
Машина скорой помощи в Германии - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© AP Photo / Fabian Bimmer
Машина скорой помощи в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, несколько тяжело ранены в результате нападения мужчины, вооруженного ножом, на фестивале в немецком городе Золинген, сообщает издание Bild.
«

"Мужчина ударил ножом прохожих на городском фестивале в Золингене. По показаниям свидетелей, преступник, похожий на араба, скрывается... По предварительной информации, есть как минимум трое погибших и несколько тяжелораненых", — пишет издание.

Полицейская машина в США - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Как минимум три человека стали жертвами массовой стрельбы в США, пишут СМИ
21 июля, 15:17
После нападения праздник отменили, территорию оцепили, посетителей попросили спокойно покинуть площадь и не паниковать.
Как отмечает газета, один из соорганизаторов мероприятия Филипп Мюллер в комментарии местному изданию Solinger Tageblatt сообщил, что спасатели сейчас борются за жизни девяти человек.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
На Кубани задержали мужчину, ранившего ножом пять человек
21 августа, 16:11
 
BildВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала