https://ria.ru/20240824/germaniya-1968184632.html
СМИ: при нападении с ножом на фестивале в Германии погибли три человека
СМИ: при нападении с ножом на фестивале в Германии погибли три человека - РИА Новости, 24.08.2024
СМИ: при нападении с ножом на фестивале в Германии погибли три человека
По меньшей мере три человека погибли, несколько тяжело ранены в результате нападения мужчины, вооруженного ножом, на фестивале в немецком городе Золинген,... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T01:26
2024-08-24T01:26
2024-08-24T02:44
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, несколько тяжело ранены в результате нападения мужчины, вооруженного ножом, на фестивале в немецком городе Золинген, сообщает издание Bild. "Мужчина ударил ножом прохожих на городском фестивале в Золингене. По показаниям свидетелей, преступник, похожий на араба, скрывается... По предварительной информации, есть как минимум трое погибших и несколько тяжелораненых", — пишет издание.После нападения праздник отменили, территорию оцепили, посетителей попросили спокойно покинуть площадь и не паниковать.Как отмечает газета, один из соорганизаторов мероприятия Филипп Мюллер в комментарии местному изданию Solinger Tageblatt сообщил, что спасатели сейчас борются за жизни девяти человек.
https://ria.ru/20240721/strelba-1961042635.html
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СМИ: при нападении с ножом на фестивале в Германии погибли три человека
В Золингене в ФРГ произошло нападение на городском фестивале, есть погибшие