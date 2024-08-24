https://ria.ru/20240824/germaniya-1968184632.html

СМИ: при нападении с ножом на фестивале в Германии погибли три человека

СМИ: при нападении с ножом на фестивале в Германии погибли три человека - РИА Новости, 24.08.2024

СМИ: при нападении с ножом на фестивале в Германии погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли, несколько тяжело ранены в результате нападения мужчины, вооруженного ножом, на фестивале в немецком городе Золинген,... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T01:26

2024-08-24T01:26

2024-08-24T02:44

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в мире

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, несколько тяжело ранены в результате нападения мужчины, вооруженного ножом, на фестивале в немецком городе Золинген, сообщает издание Bild. "Мужчина ударил ножом прохожих на городском фестивале в Золингене. По показаниям свидетелей, преступник, похожий на араба, скрывается... По предварительной информации, есть как минимум трое погибших и несколько тяжелораненых", — пишет издание.После нападения праздник отменили, территорию оцепили, посетителей попросили спокойно покинуть площадь и не паниковать.Как отмечает газета, один из соорганизаторов мероприятия Филипп Мюллер в комментарии местному изданию Solinger Tageblatt сообщил, что спасатели сейчас борются за жизни девяти человек.

https://ria.ru/20240721/strelba-1961042635.html

https://ria.ru/20240821/kuban-1967589510.html

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2024

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