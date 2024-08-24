https://ria.ru/20240824/gazprom-1968215267.html
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа россиянам для августа
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа россиянам для августа - РИА Новости, 24.08.2024
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа россиянам для августа
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям для августа, новый максимум в 700,4 миллиона кубометров достигнут 22 августа, сообщила... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T11:19
2024-08-24T11:19
2024-08-24T11:54
экономика
газпром
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. "Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям для августа, новый максимум в 700,4 миллиона кубометров достигнут 22 августа, сообщила компания в Telegram-канале."Газпром" установил новый исторический для августа рекорд суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России. Рекорд зафиксирован 22 августа и составил 700,4 миллиона кубометров газа", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.Уточняется, что этот максимум августа совпадает с абсолютным летним рекордом суточных поставок, установленным 17 июля 2024 года."Важно, что повышенный спрос потребителей на газ в летний сезон обеспечивается, когда на объектах ЕСГ традиционно проводятся планово-предупредительные ремонты и ведется закачка газа в российские подземные хранилища", – также говорится в сообщении.Отмечается, что "Газпром" с начала лета регулярно обеспечивает россиян рекордными объемами газа. Так, в июне, июле и августе максимум суточных поставок газа из ЕСГ России для этих месяцев был обновлен 14 раз (с учетом рекорда 22 августа).
https://ria.ru/20240824/poshliny-1968214625.html
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РИА Новости
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экономика, газпром
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа россиянам для августа
"Газпром" достиг рекордных 700,4 миллиона кубов суточных поставок газа по России
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям для августа, новый максимум в 700,4 миллиона кубометров достигнут 22 августа, сообщила компания в Telegram-канале
.
"Газпром" установил новый исторический для августа рекорд суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России
. Рекорд зафиксирован 22 августа и составил 700,4 миллиона кубометров газа", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Уточняется, что этот максимум августа совпадает с абсолютным летним рекордом суточных поставок, установленным 17 июля 2024 года.
"Важно, что повышенный спрос потребителей на газ в летний сезон обеспечивается, когда на объектах ЕСГ традиционно проводятся планово-предупредительные ремонты и ведется закачка газа в российские подземные хранилища", – также говорится в сообщении.
Отмечается, что "Газпром" с начала лета регулярно обеспечивает россиян рекордными объемами газа. Так, в июне, июле и августе максимум суточных поставок газа из ЕСГ России для этих месяцев был обновлен 14 раз (с учетом рекорда 22 августа).