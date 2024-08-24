https://ria.ru/20240824/gazprom-1968215267.html

"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа россиянам для августа

"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа россиянам для августа - РИА Новости, 24.08.2024

"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа россиянам для августа

"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям для августа, новый максимум в 700,4 миллиона кубометров достигнут 22 августа, сообщила... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T11:19

2024-08-24T11:19

2024-08-24T11:54

экономика

газпром

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. "Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям для августа, новый максимум в 700,4 миллиона кубометров достигнут 22 августа, сообщила компания в Telegram-канале."Газпром" установил новый исторический для августа рекорд суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России. Рекорд зафиксирован 22 августа и составил 700,4 миллиона кубометров газа", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.Уточняется, что этот максимум августа совпадает с абсолютным летним рекордом суточных поставок, установленным 17 июля 2024 года."Важно, что повышенный спрос потребителей на газ в летний сезон обеспечивается, когда на объектах ЕСГ традиционно проводятся планово-предупредительные ремонты и ведется закачка газа в российские подземные хранилища", – также говорится в сообщении.Отмечается, что "Газпром" с начала лета регулярно обеспечивает россиян рекордными объемами газа. Так, в июне, июле и августе максимум суточных поставок газа из ЕСГ России для этих месяцев был обновлен 14 раз (с учетом рекорда 22 августа).

https://ria.ru/20240824/poshliny-1968214625.html

https://ria.ru/20240806/spg-1964276274.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, газпром