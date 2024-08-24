https://ria.ru/20240824/frantsija-1968289531.html

Во Франции ищут виновника теракта у синагоги

Во Франции ищут виновника теракта у синагоги - РИА Новости, 24.08.2024

Во Франции ищут виновника теракта у синагоги

Более 200 полицейских и жандармов задействованы в поиске виновника теракта у синагоги в департаменте Эро на юге Франции, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T22:27

2024-08-24T22:27

2024-08-24T22:27

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габриэль атталь

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Более 200 полицейских и жандармов задействованы в поиске виновника теракта у синагоги в департаменте Эро на юге Франции, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на премьер-министра страны Габриэля Атталя. Утром в субботу взрыв произошел перед синагогой в департаменте Эро после поджога двух машин, в одной из которых находился газовый баллон. Один полицейский пострадал. Национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT) начала расследование. Ведомство сообщило, что в синагоге во время взрыва возле нее находились пять человек, они не пострадали. "В поиске задействованы 200 полицейских и жандармов", - указывает телеканал. Согласно словам Атталя, которые приводит телеканал, если бы в синагоге на момент взрыва находилось бы много прихожан, то, вероятно, были бы жертвы. "Мы избежали абсолютной драмы", - приводит телеканал слова французского премьера. Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на источники сообщил, что попавший на камеры подозреваемый имел при себе палестинский флаг. В январе представительный совет еврейских учреждений Франции (КРИФ, CRIF) опубликовал доклад, отметив, что число антисемитских актов во Франции достигло в 2023 году рекордных значений (1676 случая) и возросло на 1000% после эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября минувшего года.

https://ria.ru/20240824/terakt-1968189635.html

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в мире, франция, габриэль атталь